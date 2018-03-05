В Набережных Челнах «похищение человека» попало на видео

В соцсетях появилось видео, как в Набережных Челнах группа молодых людей запихивает в багажник автомобиля человека и уезжает. Как позже сообщили в УМВД города, инцидент произошел в 8-м микрорайоне поселка ГЭС.

- Поступило сообщение от очевидцев, что люди вытащили человека, погрузили его в багажник и увезли в неизвестном направлении. Очевидцы запомнили номера, поэтому полиция быстро нашла владельца машины, - рассказал руководитель пресс-службы УМВД России по городу Набережные Челны Артур Муллин, передает «Татар-информ».

Однако позже выяснилось, что друзья таким образом решили погрузить своего пьяного друга в багажник, поскольку самостоятельно он сесть в машину не смог.