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В Татарстане собака спасла из горящей дачи хозяйку, а сама погибла

В Татарстане собака спасла из горящей дачи хозяйку, а сама погибла
16+
Фото: соцсети

Накануне ночью в Набережных Челнах в садовом товариществе «Заря» произошел пожар, горел одноэтажный дом. Хозяйку, которая спала во время пожара, спасла собака, сама она погибла. Об этом сообщил заместитель начальника отдела надзорной деятельности Ренат Галиуллин.

По словам хозяйки дома, вечером она топила печь, после чего легла спать. Диван находился рядом с печью, а между ними на полу лежало одеяло для собаки.

- Женщина проснулась ночью от укусов и лая собаки. Открыв глава, она увидела, что диван и одеяло уже горели. Женщина успела выбежать на улицу, а вот собака выбраться из дома не смогла и погибла, - рассказали в МЧС.

Предполагаемая причина пожара — неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода. В настоящее время проводится проверка.

Элина Валеева, 05.03.2018, 17:42
Тэги: Животные
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Комментарии

Горожанин05 марта 2018, 18:11
Слава героям!
0
12
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Наблюдатель05 марта 2018, 18:34
Сама спаслась, а собаку, которая её разбудила оставила на произвол судьбы... В этом вся суть морального отличия человека от собаки...
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6
51
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Горожанин05 марта 2018, 18:42
В ответ на комментарий пользователя
Слава героям!
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Сала героям!
1
4
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Горожанин05 марта 2018, 19:03
В ответ на комментарий пользователя
Давай еще расскажи что собаки никого не убивают ради развлечения и другие байки зоошизиков.

Спасла - это если бы выволокла из горящего дома, а такие случаи бывали. Детей собаки выносили. В данном случае где геройство животного?
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Шизики это вы. Сначала говорите, чтоинелтщя сравнивать людей и животных , а теперь сравниваете. Речь в данной ситуации о хозяйке, которую ( внимание) РАЗБУДИЛА собака. Так лучше слышно? Возможно, разбудила перепугавшись, чтоб хозяйка спасла. Не в этом суть. Суть в том, разве трудно было женщине, выбегая, взять собаку. Пожар то еще не охватил весь дом к тому времени.
3
14
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Я05 марта 2018, 19:22
В ответ на комментарий пользователя
Давай еще расскажи что собаки никого не убивают ради развлечения и другие байки зоошизиков.

Спасла - это если бы выволокла из горящего дома, а такие случаи бывали. Детей собаки выносили. В данном случае где геройство животного?
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Чтобы тебя чихуа-хуа съел.
2
1
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Горожанин05 марта 2018, 19:57
В ответ на комментарий пользователя
Чтобы тебя чихуа-хуа съел.
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А у тебя чтобы, ни хуа -хуа бабла не было.
3
4
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Горожанин05 марта 2018, 20:49
В ответ на комментарий пользователя
Шизики это вы. Сначала говорите, чтоинелтщя сравнивать людей и животных , а теперь сравниваете. Речь в данной ситуации о хозяйке, которую ( внимание) РАЗБУДИЛА собака. Так лучше слышно? Возможно, разбудила перепугавшись, чтоб хозяйка спасла. Не в этом суть. Суть в том, разве трудно было женщине, выбегая, взять собаку. Пожар то еще не охватил весь дом к тому времени.
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собака обосралась, загавкала и начала жрать свежекопченую хозяйку.
4
1
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Назар Конанов05 марта 2018, 21:28
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
1
0
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Горожанин05 марта 2018, 21:50
В ответ на комментарий пользователя
Сама спаслась, а собаку, которая её разбудила оставила на произвол судьбы... В этом вся суть морального отличия человека от собаки...
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Бред какой то. Точнее, бред зоошизой. И про спасение, и про гибель.
1
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Горожанин05 марта 2018, 23:59
[***]
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