В Татарстане собака спасла из горящей дачи хозяйку, а сама погибла

Накануне ночью в Набережных Челнах в садовом товариществе «Заря» произошел пожар, горел одноэтажный дом. Хозяйку, которая спала во время пожара, спасла собака, сама она погибла. Об этом сообщил заместитель начальника отдела надзорной деятельности Ренат Галиуллин.

По словам хозяйки дома, вечером она топила печь, после чего легла спать. Диван находился рядом с печью, а между ними на полу лежало одеяло для собаки.

- Женщина проснулась ночью от укусов и лая собаки. Открыв глава, она увидела, что диван и одеяло уже горели. Женщина успела выбежать на улицу, а вот собака выбраться из дома не смогла и погибла, - рассказали в МЧС.

Предполагаемая причина пожара — неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода. В настоящее время проводится проверка.