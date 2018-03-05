Розничный бизнес Группы ВТБ выдает каждый пятый кредит в России

В 2017 г. объем выдачи кредитов физлицам банка ВТБ превысил 1 трлн рублей (по МСФО), что на четверть лучше результата 2016 г. Общий объем портфеля розничных кредитов вырос на 11% – до 2,2 трлн рублей. По итогам года доля розничного бизнеса Группы ВТБ на рынке (вместе с «Почта Банком») превысила 20%

В сегменте потребительского кредитования ВТБ выдал свыше 1 млн кредитов на сумму 575 млрд рублей, что на треть превышает результат 2016 г. Объем портфеля потребкредитов вырос на 14% и по итогам года составил 945 млрд рублей.

Также на треть увеличилась выдача ипотечных кредитов. Всего за 2017 г. на улучшение жилищных условий ВТБ выдал более 200 тысяч кредитов на 430 млрд рублей. Объем ипотечного портфеля ВТБ в течение года превысил историческую отметку в 1 трлн рублей, рост за год составил 10%.

Наибольший прирост выдач – почти в 1,5 раза – зафиксирован в сегменте автокредитования. За минувший год на приобретение новых автомобилей ВТБ выдал 116 тысяч кредитов общим объемом 71,5 млрд рублей. Портфель автокредитов превысил 100 млрд рублей, увеличившись почти на 17%.

Доля ВТБ на рынке кредитования физлиц на начало 2018 г. составила 18,54%, вместе с «Почта Банком» – 20,18%. Таким образом, розничный бизнес Группы ВТБ выдает уже каждый пятый кредит физлицам в России.

В течение 2017 г. портфель привлеченных средств ВТБ преодолел исторический рубеж в 3 трлн рублей, составив почти 3,2 трлн по итогам года. В то время как рынок розничного привлечения вырос на 7,4%, портфель розницы ВТБ увеличился почти на 20%. Вместе с «Почта Банком» розничный бизнес Группы «обогнал» рынок в три с лишним раза.

«Главным проектом 2017 г. для нас стало присоединение ВТБ24 к ВТБ, которое прошло максимально комфортно для клиентов. Даже при таком сложном технологическом проекте мы сумели показать рекордные объемы продаж, – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. – В этом году у нас амбициозные планы, связанные с повышением лояльности клиентов и улучшением качества сервиса. Всего за год мы планируем увеличить нашу клиентскую базу на 1 млн человек, до 12,5 млн».

*Текст материала предоставлен партнером ПАО "ВТБ"