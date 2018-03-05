В Казани туристов по Старо-Татарской слободе прокатят на электрокарах

В Казани с апреля туристы смогут передвигаться по Старо-Татарской слободе на электрокарах. Об этом на деловом понедельнике сообщил префект территории «Старый город» Марат Усманов, передает пресс-служба мэрии города.

- Гостиницы и хостелы на территории слободы загружены полностью в туристический сезон. Туристов, прежде всего, привлекает удобное месторасположение, наличие объектов культурного наследия, пешеходных зон, национальных ресторанов, музеев, - отметил Усманов.

Так, к лету на пешеходной улице и набережной также будут установлены арт-объекты, в том числе фоторамка.

- Запланированы фестиваль кузнечного искусства, вернисаж на улице Каюма Насыри, фестиваль современной татарской музыки, исторические квесты, проекты «Китап бистэсе» и кинопоказы на воде Water-Film, - сказал он.

Отмечается, что в прошлом году Старо-Татарскую слободу посетили более 1 млн туристов.