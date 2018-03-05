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Минниханов заявил, что в модернизации общественных пространств есть заслуга активистов ОНФ

Минниханов заявил, что в модернизации общественных пространств есть заслуга активистов ОНФ
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Фото: http://president.tatar.ru/

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителями республиканского штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

Минниханов высоко оценил работу активистов, отметив, что в республике удалось многое сделать по модернизации городской инфраструктуры и общественных пространств.

Президент также отметил работу активистов, оказывающих позитивное влияние на решение проблемных вопросов, волнующих граждан – ЖКХ, качества дорог, доступности инфраструктуры для маломобильных граждан, экологии и других сфер. Так, внимание президента привлек проект ОНФ «Генеральная уборка», который стартовал в преддверии объявленных в 2017 году Года экологии в России и Года экологии и общественных пространств в Татарстане, передает пресс-служба президента РТ.

Люция Кашапова, 05.03.2018, 16:38
Тэги: Казанцы, Рустам Минниханов, Хорошие новости
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Комментарии

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герцог05 марта 2018, 17:40
Их угостить шампанским надо- они сыграли свою роль
Союз друзей великая награда-её не съест и даже моль
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3
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Ага05 марта 2018, 18:59
ОНФ нужно самим горшком и его окружением заняться
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2
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Назар Конанов05 марта 2018, 21:29
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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