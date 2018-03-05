Минниханов заявил, что в модернизации общественных пространств есть заслуга активистов ОНФ

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителями республиканского штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).
Минниханов высоко оценил работу активистов, отметив, что в республике удалось многое сделать по модернизации городской инфраструктуры и общественных пространств.
Президент также отметил работу активистов, оказывающих позитивное влияние на решение проблемных вопросов, волнующих граждан – ЖКХ, качества дорог, доступности инфраструктуры для маломобильных граждан, экологии и других сфер. Так, внимание президента привлек проект ОНФ «Генеральная уборка», который стартовал в преддверии объявленных в 2017 году Года экологии в России и Года экологии и общественных пространств в Татарстане, передает пресс-служба президента РТ.