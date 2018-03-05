В казанском сквере умер турист из Израиля

В Казани в сквере имени Баки Урманче на улице Большая Красная скончался 56-летний турист из Израиля, прибывшие врачи не сумели ему помочь. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, израильтянин прибыл в Казань в туристических целях, он проживал в гостинице "Корстон". В пятницу, 2 марта, около 19 часов во время прогулки по парку он почувствовал себя плохо, в парк приехали врачи, но они никак не смогли ему помочь.

Позже выяснилось, что мужчина скончался в результате инфаркта миокарда.