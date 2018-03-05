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Главврач офтальмологической клиники Татарстана был отстранен от работы

Главврач офтальмологической клиники Татарстана был отстранен от работы
16+
Фото: "Реальное время"

Главврач Республиканской клинической офтальмологической больницы Айдар Амиров был временно отстранен от работы, такое решение принял министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков. Об этом сообщает "Татар-Информ".

Амиров будет отстранен от работы на время проверки деятельности больницы, которую проводят сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.

Ранее стало известно, что с января по октябрь 2017 года сотрудники офтальмологической больницы незаконно заключили 538 контрактов на оказание платных услуг по подбору интраокулярных линз для лечения катаракты на сумму 8,72 млн рублей, после через страховые медицинские компании была незаконно возмещена стоимость услуг по лечению катаракты.

Главный подозреваемый по данному уголовному делу - именно главврач Айдар Амиров.

Продолжается расследование дел, возбужденных по статьям "мошенничество", "превышение служебных полномочий" и "служебный подлог".

A. Nabiullin, 05.03.2018, 15:47
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Комментарии

Прохожий05 марта 2018, 16:12
Вор должен сидеть в тюрьме (с)
Лучший комментарий
5
31
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Горожанин05 марта 2018, 16:26
В ответ на комментарий пользователя
Вор должен сидеть в тюрьме (с)
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Где ты такое видел ? Чтобы чинуш сидел в тюрьме.? У нас в районе колхозник с поля утащил солому для скота , его менты всю осень таскали , всё проклял .
0
16
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Горожанин05 марта 2018, 17:33
В лучшем случае домашний арест, а после выборов освободят, у нас в медецине все можно и прием незаконно до 8 часов поднять, а после еще вызова обслуживать хуже негров, в России 8 часов рабочий день, а у нас дело Шишмаревой процветает, нет ее, а экзамены в поликлиниках проводят, а когда готовиться, дежурить заставляют бесплатно, а премии себе в карман причем себя они от экзаменов освободили.
0
11
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пациент05 марта 2018, 17:40
А по-моему очень нормальный глав врач
Был в клинике на приеме по направлению из поликлиники
Все было очень нормально
Доволен
Хорошая организация дела и врачи квалифицированные
Происки конкурентов и недоброжелателей-я так думаю
2
9
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Горожанин05 марта 2018, 17:50
Аксубаево! В Аксубаево проверьте больницу! Физраствор за свой счёт берут в больничной аптеке пациенты.
1
7
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Ага05 марта 2018, 18:56
В ответ на комментарий пользователя
А по-моему очень нормальный глав врач
Был в клинике на приеме по направлению из поликлиники
Все было очень нормально
Доволен
Хорошая организация дела и врачи квалифицированные
Происки конкурентов и недоброжелателей-я так думаю
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По-твоему, раз он не залез к тебе в карман, то он не вор?
4
3
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Ага05 марта 2018, 18:57
В ответ на комментарий пользователя
Вор должен сидеть в тюрьме (с)
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Тем более в тюряге тоже глазники нужны.
3
2
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Алекс05 марта 2018, 19:25
Галимуллина сажать надо было , отскочил он
0
0
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Горожанин05 марта 2018, 20:26
Не думаю, что он в карман себе положил эти деньги. На развитие , наверное, пустили. С мамой бываю там часто, в основном, в стационаре (ближе к "Кольцу" )И платно и бесплатно. Организовано хорошо все. Столько современного оборудования! Столько специалистов, вежливые, терпеливые. А это очень важно, учитывая, в основном, пожилой возраст пациентов.
3
2
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Горожанина05 марта 2018, 21:17
Проверьте поликлинику
0
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Горожанина05 марта 2018, 21:20
Надо проверить поликлинику 10 на Бондаренко,ещё та.
0
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Назар Конанов05 марта 2018, 21:29
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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