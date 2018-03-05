Главврач офтальмологической клиники Татарстана был отстранен от работы

Главврач Республиканской клинической офтальмологической больницы Айдар Амиров был временно отстранен от работы, такое решение принял министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков. Об этом сообщает "Татар-Информ".

Амиров будет отстранен от работы на время проверки деятельности больницы, которую проводят сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.

Ранее стало известно, что с января по октябрь 2017 года сотрудники офтальмологической больницы незаконно заключили 538 контрактов на оказание платных услуг по подбору интраокулярных линз для лечения катаракты на сумму 8,72 млн рублей, после через страховые медицинские компании была незаконно возмещена стоимость услуг по лечению катаракты.

Главный подозреваемый по данному уголовному делу - именно главврач Айдар Амиров.

Продолжается расследование дел, возбужденных по статьям "мошенничество", "превышение служебных полномочий" и "служебный подлог".