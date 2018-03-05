Из Казани в итальянскую Болонью открывается прямой авиарейс

В апреле из Казани в итальянскую Болонью открываются прямые авиарейсы. Об этом сообщает пресс-служба компании «Уральские авиалинии».

Рейсы будут выполняться по субботам. Первый самолет из Казани вылетит 21 апреля. Кстати, билеты туда-обратно в классе «премиум-эконом» обойдутся в 68,5 тыс рублей.

Справка



Болонья — город на севере Италии. Административный центр одноименной провинции и региона Эмилия-Романья. Уровень жизни в городе — один из самых высоких в Италии благодаря развитой промышленности. Болонью еще нередко называют кулинарной столицей Италии.