В Казани женщина продавала несуществующие места в детские сады

В Казани будут судить 38-летнюю местную жительницу, которая обвиняется в мошенничестве, сообщает прокуратура РТ.

Установлено, что в 2015 году обвиняемая предложила местной жительнице за вознаграждение помочь в оформлении её малолетнего ребенка без очереди в детский сад. Однако, получив от потерпевшей 20 тыс рублей, женщина в тот же день скрылась.

Свою вину она полностью признала. В настоящее время уголовное дело направлено в Ново-Савиновский суд для рассмотрения по существу.