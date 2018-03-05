Метшин о послании Путина: «Это совокупный успех всех жителей города»

Сегодня в ходе делового понедельника мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собрании. По его словам, неоднократное упоминание Казани в качестве примера положительного опыта — это успех всех жителей города.

- Очень приятно, что Казань в послании президента звучала несколько раз. Это заслуживает нашей с вами гордости, это результат нашей совместной работы с жителями, промышленными предприятиями, бизнесом, общественными структурами, вузами, молодежью, коллегами из правительства под руководством нашего президента, - отметил Метшин.

Таким образом, градоначальник рекомендовал чиновникам обратить внимание первой части послании президента РФ, в которой говорилось о развитии инфраструктуры.