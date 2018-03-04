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«Чтобы все тюркоязычные народы мне отдали голос»: лидер ЛДПР обещал говорить на татарском

«Чтобы все тюркоязычные народы мне отдали голос»: лидер ЛДПР обещал говорить на татарском
16+
Фото: kremlin.ru
Жириновский заявил, что тюркоязычным народам было бы интересно, если бы президент говорил не только на русском языке

Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что тюркоязычным народам было бы интересно, если бы президент говорил не только на русском языке. Об этом он сказал во время дебатов на Первом канале.

- Я попросил у них, чтобы все тюркоязычные народы мне отдали свой голос. Им приятно, чтобы президент России говорил на их языке, такого еще не было. Я буду обращаться к ним и на татарском языке, - сказала Жириновский.

Отвечая на вопрос об отмене изучения национальных языков на обязательной основе, лидер ЛДПР сказал, что возможно сделать необязательным изучение не только национальных языков, но и иностранных языков.

- У нас государственный язык русский. Гражданин России не обязан изучать два-три государственных языка. Я бы даже иностранные языки поставил на факультатив, - заявил он.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта. Претендентами на пост главы государства являются действующий президент Владимир Путин (самовыдвиженец), лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, выдвинутая «Гражданской инициативой» телеведущая Ксения Собчак, кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин, председатель Партии роста Борис Титов, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский и кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Люция Кашапова, 05.03.2018, 11:40
Тэги: Политика, Выборы
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Комментарии

Дмитрий05 марта 2018, 11:50
За Грудинина , его команду и за 20 шагов к достойной жизни !!! Надоела эта власть !! Надоело выбиваться из сил ,для того что бы выжить !!
11
11
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Марта05 марта 2018, 11:57
" - сказала Жириновский." :-)
0
6
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Горожанин05 марта 2018, 12:00
В ответ на комментарий пользователя
За Грудинина , его команду и за 20 шагов к достойной жизни !!! Надоела эта власть !! Надоело выбиваться из сил ,для того что бы выжить !!
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Денежки от КПРФ получили ?
4
3
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Дед05 марта 2018, 12:00
Этот Жириновский готов в задницу залесть ради президентства, за все его существования партии ЛДПР он не чего не сделал в пользу народа.
0
10
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Горожанин05 марта 2018, 12:01
Изыди, клоун!
0
7
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Горожанин05 марта 2018, 12:03
В ответ на комментарий пользователя
" - сказала Жириновский." :-)
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Кяшяпава - позор профессии журналистов!
1
7
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Горожанин05 марта 2018, 12:03
Как надоела эта физиономия за 30 лет. У нас в стране не только власть не меняется но и псевдоппозиция, которая тоже у кормушки.
0
10
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Дед05 марта 2018, 12:04
А Путин собрал сопляков которые вообще не чего не понимают в политике и вешает им лапшу на уши, молодежь мало думает о своём будущем вот и голосуют за эту партию единоросов-ворюг и казнокрадов.
1
5
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Горожанин05 марта 2018, 12:05
итоги стабильности:

МРОТ с 1 января 2018:
Люксембург - €1999
Ирландия - €1614
Нидерланды - €1578
Бельгия - €1563
Франция - €1499
Германия - €1498
Великобритания - €1401
Испания - €859
Словения - €843
Греция - €684
Эстония - €500
Чехия - €478
Россия - €138
Лучший комментарий
0
16
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Дед05 марта 2018, 12:08
Жаль что Рудской не балатируется в президенты, очень умный человек. У нас в России два нормальных чиновника, это Лавров и Руцкой,
0
1
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Дед05 марта 2018, 12:12
В ответ на комментарий пользователя
итоги стабильности:

МРОТ с 1 января 2018:
Люксембург - €1999
Ирландия - €1614
Нидерланды - €1578
Бельгия - €1563
Франция - €1499
Германия - €1498
Великобритания - €1401
Испания - €859
Словения - €843
Греция - €684
Эстония - €500
Чехия - €478
Россия - €138
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А ты учитываешь что в этих перечисленных странах кроме России, налоги огромные и живут они все вдолг, там в личной собственности не у кого нет и завещать не чего.
7
2
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Горожанин05 марта 2018, 12:18
В ответ на комментарий пользователя
А ты учитываешь что в этих перечисленных странах кроме России, налоги огромные и живут они все вдолг, там в личной собственности не у кого нет и завещать не чего.
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По оценкам РАНХиГС, у 4% россиян, взявших в банке кредит, сумма доходов меньше ежемесячного платежа по долгу. Примерно 10% вынуждены отдавать банку от 50% до 75% всего заработка. Каждому четвертому банковский кредит стоит от 25% до 50% всех поступлений. В относительно благополучной зоне, когда банку нужно отдавать меньше 25% "получки", находятся лишь треть заемщиков.
Сейчас в России 7 миллионов человек не платят по кредиту 90 дней или больше, сообщил в октябре председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
0
8
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Горожанин05 марта 2018, 12:25
Я раньше Жирика более серьёзно воспринимал, а сейчас он полностью в шута горохового превратился, видно возраст влияет, и заметен маразм старческий у него....
0
2
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Горожанин05 марта 2018, 12:33
В ответ на комментарий пользователя
За Грудинина , его команду и за 20 шагов к достойной жизни !!! Надоела эта власть !! Надоело выбиваться из сил ,для того что бы выжить !!
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Давай рот открывай быстрее
2
0
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Русский обыватель05 марта 2018, 12:33
В ответ на комментарий пользователя
А ты учитываешь что в этих перечисленных странах кроме России, налоги огромные и живут они все вдолг, там в личной собственности не у кого нет и завещать не чего.
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Налоги в демократических странах с либеральной экономикой НИЖЕ чем у нас, а с зарплат до двух МРОТ их вообще не берут.

У нас же даже с самой нищенской зарплаты путин отбирает 13% в пользу Сирии, а потом когда что-то покупаете в магазине еще берет НДС 18% в пользу Крыма, прибавьте принудительные отчисления на медицину (на которые лечат только себя и донецких и вагнеровских бандитов но не нас), прибавьте принудительны е отчисления в пенсионный фонд - причем отбирают живые деньги а начисляют бумажные "баллы", ну и т.д. и т.п.

И учите еще что в демократических странах все существенно дешевле чем у нас при намного лучшем качестве. Именно поэтому продукты (тот же хамон и пармезан, польские яблоки, финскую водку и проч.) - везут оттуда к нам а не наоборот. Если автомобили "фольксваген" или "Фиат" стоят у нас столько-то - то очевидно что на Западе они стоят дешевле уже хотя бы на стоимость таможенных накруток т.е. в полтора раза минимум.
0
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Горожанин05 марта 2018, 12:35
В ответ на комментарий пользователя
А ты учитываешь что в этих перечисленных странах кроме России, налоги огромные и живут они все вдолг, там в личной собственности не у кого нет и завещать не чего.
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Да да ебик нищие все там Сколько ище вас тут баранов а
1
2
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Горожанин05 марта 2018, 12:38
В ответ на комментарий пользователя
Я раньше Жирика более серьёзно воспринимал, а сейчас он полностью в шута горохового превратился, видно возраст влияет, и заметен маразм старческий у него....
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Тихо шифером шурша
Едет крыша не спеша.
В этом возрасте, надо с удочкой у аквариума сидеть.
0
1
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Горожанин05 марта 2018, 12:40
Так и помрет политическим шутом, кремлевская дурилка.
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Горожанин05 марта 2018, 12:40
Немцов облил Жириновского водой и долго не прожил убили, Собчак стоит задуматься....
0
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Горожанин05 марта 2018, 12:41
А кто, в свое время, татар хотел в Монголию отправить? Жириновский?
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Горожанин05 марта 2018, 12:42
Морально- политический извращенец.
0
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Горожанин05 марта 2018, 12:44
В ответ на комментарий пользователя
А ты учитываешь что в этих перечисленных странах кроме России, налоги огромные и живут они все вдолг, там в личной собственности не у кого нет и завещать не чего.
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А то у нас налоги не больше 40%
0
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Горожанин05 марта 2018, 12:45
Убирите эту рожу, она вызывает диарею. Ой, уже бегу....
0
0
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Горожанин05 марта 2018, 12:49
Ну какой нормальный Лавров, он ,,испачкался,, путинизмом и теперь не отмоется до гробовой доски, до Гааги.
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Горожанин05 марта 2018, 12:49
Деревенская грудинка ! Отдай народу его деньги и земли , а спрятанные миллиарды за границей ответь по суду !
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Айти05 марта 2018, 12:59
В ответ на комментарий пользователя
итоги стабильности:

МРОТ с 1 января 2018:
Люксембург - €1999
Ирландия - €1614
Нидерланды - €1578
Бельгия - €1563
Франция - €1499
Германия - €1498
Великобритания - €1401
Испания - €859
Словения - €843
Греция - €684
Эстония - €500
Чехия - €478
Россия - €138
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Ты врёш после чехии ещё семь стран есть а потом россия а потом украина казахстан итд....
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