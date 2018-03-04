«Чтобы все тюркоязычные народы мне отдали голос»: лидер ЛДПР обещал говорить на татарском

Жириновский заявил, что тюркоязычным народам было бы интересно, если бы президент говорил не только на русском языке

Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что тюркоязычным народам было бы интересно, если бы президент говорил не только на русском языке. Об этом он сказал во время дебатов на Первом канале.

- Я попросил у них, чтобы все тюркоязычные народы мне отдали свой голос. Им приятно, чтобы президент России говорил на их языке, такого еще не было. Я буду обращаться к ним и на татарском языке, - сказала Жириновский.

Отвечая на вопрос об отмене изучения национальных языков на обязательной основе, лидер ЛДПР сказал, что возможно сделать необязательным изучение не только национальных языков, но и иностранных языков.

- У нас государственный язык русский. Гражданин России не обязан изучать два-три государственных языка. Я бы даже иностранные языки поставил на факультатив, - заявил он.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта. Претендентами на пост главы государства являются действующий президент Владимир Путин (самовыдвиженец), лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, выдвинутая «Гражданской инициативой» телеведущая Ксения Собчак, кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин, председатель Партии роста Борис Титов, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский и кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.