В этом году в Татарстане почти 300 детей-сирот получат новое жилье

В 2018 году в Татарстане 297 детей-сирот получат новое жилье. На эти цели из федерального и республиканского бюджета выделили 355,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба инспекции госстройнадзора РТ.

Отмечается, что в рамках программы арендного жилья запланировано строительство 2-й очереди арендного жилья в самом городе Иннополис – это 6 домов на 730 квартир.

Также в этом году обеспечат жильем 164 семьи — 45 многодетных семей, имеющих 5 и более детей, 67 молодых семей и 52 гражданина, которые имеют право на улучшение жилищных условий.

Напомним, в прошлом году новое жилье получили 305 детей-сирот на 346,7 млн рублей.