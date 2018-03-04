Блогер Варламов назвал Альметьевск одним из самых крутых городов России‍

Популярный блогер Илья Варламов назвал Альметьевск жемчужиной России и "одним из самых крутых городов", об этом он написал в своем блоге.

По его словам, сегодня людям от городов необходимо большее, чем стандартное жилье и работа, Альметьевск соответствует этим требованиям. К примеру, почти на каждой улице Альметьевска есть защищенные велодорожки, а стоимость аренды велосипеда составляет всего 10 рублей за полчаса.

- Цель города — создать такие условия, чтобы пятиклассник мог самостоятельно безопасно доехать от дома до школы, — написал Варламов.

Велосипед в Альметьевске признан круглогодичным видом транспорта, для очистки велодорожек от снега закуплена специальная техника.

- Я до сих пор не могу поверить, что такая красота не в Москве, а в татарской глуши!, — заявил он под фото с новогодними арт-объектами.

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщал, что идея Ильи Варламова лишить Казань звания "третьей столицы" России не нашла поддержки, в соответствующем голосовании у него на сайте столица Татарстана опередила Екатеринбург. Во втором туре победила также столица Татарстана - за нее проголосовали 52,9 процентов пользователей против 47,1 процента за Екатеринбург.