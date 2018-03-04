​«Ак Барс» обыграл «Амур» в первом матче плей-офф

«Ак Барс» обыграл «Амур» (3:0) в первом матче четвертьфинала Восточной конференции.

Казанцы открыли счет в начале второго периода: Джастин Азеведо точно бросил в дальний верхний угол над плечом Юхи Метсолы.

Вскоре хозяева удвоили преимущество после того, как Александр Бурмистров поднялся после силового приема соперника и сделал передачу на пятак Ярославу Косову, который точно бросил верхом. В третьем периоде отличился Станислав Галиев.

Вратарь казанцев Эмиль Гарипов отразил все 17 бросков по своим воротам.

Второй матч серии состоится завтра в Казани. Начало в 19.00.