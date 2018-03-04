Казань за неделю: стрельба на Авангардной, визит посла и смертельное ДТП с депутатом

Редакция ProKazan.ru подводит итоги недели, рассказывая о самых важных новостях

На улице Авангардная мужчина устроил стрельбу из карабина

В Казани в подъзде на улице Авангардная 34-летний Александр Петров в ночь на 28 февраля устроил стрельбу в подъезде многоэтажки на улице Авангардная — он стрелял из охотничьего карабина в сотрудников правоохранительных органов и гражданских. Во время перестрелки погиб боец ОМОНа Денис Иванченко. Сам стрелок после покончил с собой.

Автомобиль депутата Госсовета РТ попал в смертельную аварию

Накануне вечером автомобиль главы МУП "Метролектротранс" Асфана Галявова попал в аварию. На трассе из Казани в сторону Боровое Матюшино служебный автомобиль Audi А8 депутата Госсовета РТ столкнулся с автомобилем "Лада Приора".

В Казани возбудили уголовное дело на руководство "Спурт Банка"

В Казани возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями в "Спурт Банке", об этом сообщили в Главном следственном управлении МВД по Татарстану.

Дело было возбуждено по статье "Злоупотребление полномочиями" по материалам проверки Банка России в феврале 2018 года.

Как стало известно ProKazan.ru, в нарушении закона подозревается руководство банка, в частности, по некоторым данным, из "Спурт банка" были выведены средства, которые в дальнейшем использовались для спасения завода "КЗСК-Силикон". Впрочем, это не помогло, в январе "КЗСК-Силикон" был признан банкротом.

В СКР назвали причину обысков в Республиканской офтальмологической больнице

В Следственном комитете России прокомментировали обыски в Республиканской офтальмологической больнице в Казани, они связаны с мошенничеством при использовании денег из фонда обязательного медицинского страхования.

Предварительно, сотрудники больницы незаконно получили из фонда обязательного медицинского страхования более 4 млн рублей.

В Казани побывал посол США

Посол США в России Джон Хантсман сообщил, что журналисты практически всегда спрашивают его только про санкции, об этом он заявил на круглом столе в КГМУ.

— Я был бы рад дожить до того момента, когда будут задаваться вопросы, не связанные с санкциями. Каждый раз, когда встречаюсь с представителями СМИ, вопросы задают только про санкции. Санкции возникли из-за проблем, которые лежат между нашими странами. Мы будем стараться разрешать их постепенно, и поэтому я с оптимизмом смотрю в 2018 год — это будет важный год, и мы бы хотели закончить его на более высокой ноте, чем мы начинаем. По крайней мере, это возможно, это в наших силах, — ответил посол на вопрос журналистов.