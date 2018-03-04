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Певица Нюша будет голосовать на выборах президента России в Альметьевске

Певица Нюша будет голосовать на выборах президента России в Альметьевске
16+
Фото: архив ProKazan.ru

Популярная певица Нюша проголосует на выборах президента России в Альметьевске, где у нее будет концерт, об этом она сообщила в своем Instagram.

— Я тоже начала готовиться к очень важному для нас всех дню - 18 марта! В этом году голосование застанет меня в Альметьевске, где я буду на гастролях. Но это не помешает мне принять участие в выборах президент, ведь теперь можно голосовать где угодно - для этого достаточно выбрать участок на сайте ГосУслуг или в МФЦ лично! - написала певица.

Она призвала всех прийти на выборы, по ее словам, от этого зависит будущее страны.

Напомним, ранее стало известно, что новым мужем Нюши стал экс-чиновник из Казани Игорь Сивов. В конце 90-х он выступал в команде КВН "Четыре татарина". Сейчас Сивов занимает пост генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Претендентами на пост главы государства являются действующий президент Владимир Путин (самовыдвиженец), лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, выдвинутая "Гражданской инициативой" телеведущая Ксения Собчак, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин, председатель Партии роста Борис Титов, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский и кандидат от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин.

N. Vildanov, 04.03.2018, 16:18
Тэги: Выборы
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Комментарии

Горожанин04 марта 2018, 16:23
Тупая реклама выборов! Впрочем как и певичка
Лучший комментарий
2
58
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Горожанин04 марта 2018, 16:44
Увела мужика из семьи и счастлива , Хрюша
2
35
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Горожанин04 марта 2018, 17:04
В ответ на комментарий пользователя
Увела мужика из семьи и счастлива , Хрюша
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Да откуда вы знаете, счастлива не счастлива. Они все скачут по сцене изображая успех, везение , богатство. Ой самое главное забыл - талант
1
17
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горожанин04 марта 2018, 17:06
Кто такая Нюша?
0
21
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Горожанин04 марта 2018, 17:10
ОНА ХРЮША .
0
16
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Горожанина04 марта 2018, 17:21
Новый мужинюк- игорек , а ГДЕ старый ? ? ?
0
10
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Горожанина04 марта 2018, 17:22
Она - О !
0
4
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Антивильданов04 марта 2018, 17:22
Нюша с каких пор певицей то стала? Безголосая пустышка по-моему.
1
22
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Горожанина04 марта 2018, 17:27
Хрюша иди лесом и ещё дальше в отстойник!
1
13
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Горожанина04 марта 2018, 17:28
Она пускает , а не поёт !
1
9
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Горожанин04 марта 2018, 17:32
Не ребята, всё таки надо голосовать за Грудинина. И если что, пусть Зюганов.отвечает за своего выдвиженца. Думаю коммуняки найдут выход. Либо ему импичмент от партии, либо добровольно с отставку. А с нынешними не бвло 17 лет для народа ничего сделано и нибудь дальше. Не ждите манны небесной. Она уже в руках олигархов чинуш. Вот с встать про аварию.на дороге в Боровое, директор МУП и чиновник и директор и депутат, весь в шоколаде. Да ещё говорит, что типа с ним всё хорошо, типа живой. Вот такие они сейчас, такими или еще хуже, будут и в следующие 6 лет.
8
20
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Горожанин04 марта 2018, 17:38
Величайшее событие 21го века - нюшка в татарии.
1
9
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Горожанина04 марта 2018, 17:39
Надоел со своей ворованой грудинкой ! Иди в сортир ! Там пиши г….сном на стене !
15
9
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Горожанин04 марта 2018, 17:40
Ну, я не знаю... безыдейно конечно получилось, но после чтения сегодняшней статьи, я настолько был возбужден, что перед загсом скушал свой паспорт. Так что какие бы дамы в какой бы казенный дом не манили, документов то нет.
1
3
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Горожанин04 марта 2018, 17:53
Вот это да...
0
1
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Горожанин04 марта 2018, 17:54
Что, у неё с лицом на фото? Что за ужас, она увидела? Как будто её, кто то напугал.
0
6
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Горожанина04 марта 2018, 18:02
У нею все в порядке с лицом : ЭТО ВИЗГИ ХРЮШИ !
1
4
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Гражданина04 марта 2018, 18:04
В ответ на комментарий пользователя
Тупая реклама выборов! Впрочем как и певичка
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А нас рать
0
5
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Горожанин04 марта 2018, 18:11
В ответ на комментарий пользователя
Что, у неё с лицом на фото? Что за ужас, она увидела? Как будто её, кто то напугал.
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Или с разгону попал ей в опу:-D
0
10
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Горожанин04 марта 2018, 18:29
В ответ на комментарий пользователя
Кто такая Нюша?
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)
0
4
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Горожанин04 марта 2018, 18:48
Весь Альметьевск за Грудинина-Нюша давай за нас-продолжим славное дело революции.
4
6
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Дмитрий04 марта 2018, 19:06
В ответ на комментарий пользователя
Не ребята, всё таки надо голосовать за Грудинина. И если что, пусть Зюганов.отвечает за своего выдвиженца. Думаю коммуняки найдут выход. Либо ему импичмент от партии, либо добровольно с отставку. А с нынешними не бвло 17 лет для народа ничего сделано и нибудь дальше. Не ждите манны небесной. Она уже в руках олигархов чинуш. Вот с встать про аварию.на дороге в Боровое, директор МУП и чиновник и директор и депутат, весь в шоколаде. Да ещё говорит, что типа с ним всё хорошо, типа живой. Вот такие они сейчас, такими или еще хуже, будут и в следующие 6 лет.
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Я и моя семья за Грудинина !! Всем народом надо за Павла Николаевича иначе нас ждет очень мрачное будущее , или даже будущего может ни быть !! Погубит нас эта власть !!!
4
10
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Горожанин04 марта 2018, 19:07
Че не написали где я буду голосовать? Всем интересно что ли, будет это голосовать?!
0
2
Согласны с автором?
Дмитрий04 марта 2018, 19:09
В ответ на комментарий пользователя
Надоел со своей ворованой грудинкой ! Иди в сортир ! Там пиши г….сном на стене !
Развернуть
Боты полезли !!
0
4
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Умный Хамматджон04 марта 2018, 19:19
Це Нюша, Це Хрюша? С какого мультика?
0
2
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Юлия Демина04 марта 2018, 19:41
Пoзнaкомлюсь с парнем!
Зовут Юля, мнe 19, cтpойная, блондинка, вeceлая и совсем не скромная))
Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru (ник yulya775)
3
1
Согласны с автором?
Я04 марта 2018, 19:48
В ответ на комментарий пользователя
Что, у неё с лицом на фото? Что за ужас, она увидела? Как будто её, кто то напугал.
Развернуть
А я подумал,что воткнули ...
0
4
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Артем Фомин04 марта 2018, 19:50
Зapaботок зaвисит от кoличества требуемого трaфика и количeства пользовaтелей, в срeднем от ЗO OOO рублeй в дeнь.

http://getclass.ru?source=kazan
3
2
Согласны с автором?
Горожанин04 марта 2018, 19:52
спасибо, сперва не верила в результат)
1
1
Согласны с автором?
Горожанин04 марта 2018, 20:14
В ответ на комментарий пользователя
Не ребята, всё таки надо голосовать за Грудинина. И если что, пусть Зюганов.отвечает за своего выдвиженца. Думаю коммуняки найдут выход. Либо ему импичмент от партии, либо добровольно с отставку. А с нынешними не бвло 17 лет для народа ничего сделано и нибудь дальше. Не ждите манны небесной. Она уже в руках олигархов чинуш. Вот с встать про аварию.на дороге в Боровое, директор МУП и чиновник и директор и депутат, весь в шоколаде. Да ещё говорит, что типа с ним всё хорошо, типа живой. Вот такие они сейчас, такими или еще хуже, будут и в следующие 6 лет.
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:-D
0
0
Согласны с автором?
да ну04 марта 2018, 20:30
В ответ на комментарий пользователя
А я подумал,что воткнули ...
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с разбега
0
1
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ага04 марта 2018, 20:42
В ответ на комментарий пользователя
Что, у неё с лицом на фото? Что за ужас, она увидела? Как будто её, кто то напугал.
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Не напугал, а сзади "принимает".
0
2
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Мимоходом04 марта 2018, 20:55
Вот это НОВОСТЬ!!! Кто это такая??? Нюша юбочка из плюша!
0
4
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Горожанин04 марта 2018, 21:08
А я не пойду на выборы! и остальным не советую принимать участие в этом цирке, где народ держат за быдло
0
7
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татар04 марта 2018, 22:23
Где Яковлев? Еще президента нашли: президент Международной федерации студенческого спорта. Фас!
0
0
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Роман04 марта 2018, 23:06
Кого интересует где эта "звезда" будет голосовать?! Кто она вооб ще такая? Ноль без палочки, пустое место!
0
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Нужно ли ужесточать в России контроль за оборотом оружия?

До окончания голосования осталось:
Да, и случай на Авангардной этому подтверждениеНет, по такой логике у половины населения нужно отобрать и кухонные ножи
Голосов: 10
Голосовать
Голосов: 5
Голосовать
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