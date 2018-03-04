Певица Нюша будет голосовать на выборах президента России в Альметьевске

Популярная певица Нюша проголосует на выборах президента России в Альметьевске, где у нее будет концерт, об этом она сообщила в своем Instagram.

— Я тоже начала готовиться к очень важному для нас всех дню - 18 марта! В этом году голосование застанет меня в Альметьевске, где я буду на гастролях. Но это не помешает мне принять участие в выборах президент, ведь теперь можно голосовать где угодно - для этого достаточно выбрать участок на сайте ГосУслуг или в МФЦ лично! - написала певица.

Она призвала всех прийти на выборы, по ее словам, от этого зависит будущее страны.

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) Мар 2, 2018 в 1:18 PST

Напомним, ранее стало известно, что новым мужем Нюши стал экс-чиновник из Казани Игорь Сивов. В конце 90-х он выступал в команде КВН "Четыре татарина". Сейчас Сивов занимает пост генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Претендентами на пост главы государства являются действующий президент Владимир Путин (самовыдвиженец), лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, выдвинутая "Гражданской инициативой" телеведущая Ксения Собчак, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин, председатель Партии роста Борис Титов, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский и кандидат от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин.