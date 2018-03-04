Синоптики предупреждают: на Татарстан обрушится сильная метель

В МЧС посоветовали по возможности избегать поездок и отказаться от длительных прогулок на природе

Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки, ночью и днем 5 марта местами ожидается метель с видимостью до 500 метров.

Также ожидается сильный юго-восточный ветер порывами до 15−17 м/с, сильный снег, на дорогах — гололед, снежные заносы. Минимальная температура воздуха ночью составит -8 -13 градусов; максимальная температура воздуха днем -1 -6 градусов.

К слову, на Москву ранее также обрушился сильный снегопад, в результате задержались десятки авиарейсов из Москвы, в том числе и в Казань.

В МЧС по РТ посоветовали избегать поездок и отказаться от длительных прогулок на природе. Водителям необходимо не превышать безопасную скорость, отказаться от лишних маневров, избегать внезапных торможений и уделить внимание техническому состоянию своих машин.