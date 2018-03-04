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Синоптики предупреждают: на Татарстан обрушится сильная метель

Синоптики предупреждают: на Татарстан обрушится сильная метель
16+
Фото: архив ProKazan.ru
В МЧС посоветовали по возможности избегать поездок и отказаться от длительных прогулок на природе

Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки, ночью и днем 5 марта местами ожидается метель с видимостью до 500 метров.

Также ожидается сильный юго-восточный ветер порывами до 15−17 м/с, сильный снег, на дорогах — гололед, снежные заносы. Минимальная температура воздуха ночью составит -8 -13 градусов; максимальная температура воздуха днем -1 -6 градусов.

К слову, на Москву ранее также обрушился сильный снегопад, в результате  задержались десятки авиарейсов из Москвы, в том числе и в Казань.

В МЧС по РТ посоветовали избегать поездок и отказаться от длительных прогулок на природе. Водителям необходимо не превышать безопасную скорость, отказаться от лишних маневров, избегать внезапных торможений и уделить внимание техническому состоянию своих машин.

N. Vildanov, 04.03.2018, 15:45
Тэги: Погода
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Комментарии

Горожанин04 марта 2018, 16:01
Ватрушку купил 1.5 месяца назад , всё-таки успею распоковать.
12
10
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Горожанин04 марта 2018, 16:09
В ответ на комментарий пользователя
Ватрушку купил 1.5 месяца назад , всё-таки успею распоковать.
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Садись, два за орфографию.
9
32
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Горожанка04 марта 2018, 16:49
Опять снежный коллапс
2
13
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Горожанин04 марта 2018, 16:52
Уже не уберут, весна мол.
1
22
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Горожанин04 марта 2018, 16:53
Зато крузак. через неделю приедет ! Беги доширак стынет !
0
6
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Горожанин04 марта 2018, 17:35
В ответ на комментарий пользователя
Ватрушку купил 1.5 месяца назад , всё-таки успею распоковать.
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В секс шопе, что ле? Одной ватрушки не хватило?
4
13
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Горожанин04 марта 2018, 17:36
Опять завалят тротуары и остановки до майских праздников ради машин.
0
4
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Горожанин04 марта 2018, 17:36
В ответ на комментарий пользователя
Ватрушку купил 1.5 месяца назад , всё-таки успею распоковать.
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Не смог мэр убрать старый снег, как ему природа новый свалила. Вот, что.значит не работать качественно.
Лучший комментарий
1
28
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Горожанин04 марта 2018, 17:38
Ватрушечник!! Коммент выше не тебе.
А ты, прежде чем ''садиться '' в ватрушку, смаж её, силиконом. :-D
0
11
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Прохожий04 марта 2018, 17:40
Главное чтоб москву разнесло и засыпало.
8
5
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Горожанин04 марта 2018, 17:58
В ответ на комментарий пользователя
Главное чтоб москву разнесло и засыпало.
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К чёртовым е...еням, что ле?
0
8
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Горожанин04 марта 2018, 18:04
В ответ на комментарий пользователя
В секс шопе, что ле? Одной ватрушки не хватило?
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Да твоя жена не упруга стала просто , пришлось из положения выкручивается)
5
2
Согласны с автором?
Горожанин04 марта 2018, 18:21
В ответ на комментарий пользователя
Да твоя жена не упруга стала просто , пришлось из положения выкручивается)
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Клоун, мне еще рано жениться :-D Ну ты дядя лошара! :-D
1
7
Согласны с автором?
Горожанин04 марта 2018, 18:24
В ответ на комментарий пользователя
Не смог мэр убрать старый снег, как ему природа новый свалила. Вот, что.значит не работать качественно.
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Он занят. К выборам готовится.
0
2
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Умный Хамматджон04 марта 2018, 19:13
Продам кирпич б/у недорого!
0
1
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Горожанин04 марта 2018, 19:34
Эх 18го завалил бы снег
0
1
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Юлия Демина04 марта 2018, 19:41
Пoзнaкомлюсь с парнем!
Зовут Юля, мнe 19, cтpойная, блондинка, вeceлая и совсем не скромная))
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Артем Фомин04 марта 2018, 19:51
Зapaботок зaвисит от кoличества требуемого трaфика и количeства пользовaтелей, в срeднем от ЗO OOO рублeй в дeнь.

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Горожанин04 марта 2018, 19:52
В ответ на комментарий пользователя Артем Фомин
Зapaботок зaвисит от кoличества требуемого трaфика и количeства пользовaтелей, в срeднем от ЗO OOO рублeй в дeнь.

http://getclass.ru?source=kazan
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спасибо, сперва не верила в результат)
3
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Горожанин04 марта 2018, 20:04
В ответ на комментарий пользователя
Да твоя жена не упруга стала просто , пришлось из положения выкручивается)
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Продавил, как диван-кровать?)
0
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ага04 марта 2018, 20:38
В ответ на комментарий пользователя
Да твоя жена не упруга стала просто , пришлось из положения выкручивается)
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Свой тугой сфинктер вместо ватрушки подставил, что-ли? Типа, ловкач?
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