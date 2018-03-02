«Рубин» не может стать полностью частным из-за двух футболистов

Агенты игроков требовали новых условий в контрактах

Казанский «Рубин» не может полностью завершить переход на новую форму собственности из-за игроков Ильзата Ахметова и Рифата Жемалетдинова, которые не переподписали соглашения с клубом. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Агент Ахметова Иракли Гегечкория требует дополнительных выплат и гарантий попадания своего клиента в основу. В клубе не согласны с его требованиями. Агент Жемалетдинова Павел Андреев был также против подписания нового договора с "Рубином", но клубу пришлось пойти на уступки, потому что главный тренер команды Курбан Бердыев заинтересован в футболисте.

Тем не менее клуб намеревается стать частным клубом до 31 марта. Смена статуса клуба будет способствовать привлечению частных инвестиций. Пока собственниками "Рубина" являются комитет земельных и имущественных отношений и комитет по физической культуре и спорту Казани.

Напомним, ранее сообщалось, что учредителями клуба в равных долях станут главный тренер казанцев Курбан Бердыев, спортивный директор Рустем Сайманов и гендиректор Рустам Саяхов.