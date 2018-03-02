Наверх
Появилось фото казанца, который устроил стрельбу в подъезде на Авангардной
09:19, сегодня47
В Татарстане мужчина погиб от бревна при разборе сарая
11:42, сегодня3
В Сети появился YouTube-канал, на котором будут показывать "закулисную" жизнь Минниханова
10:50, сегодня22
"Рубин" не может стать полностью частным из-за двух футболистов
10:30, сегодня6
«Билайн» в Казани расширяет сеть офисов продаж
В Татарстане возбудили уголовное дело после смерти младенца
10:05, сегодня2
Реклама
Появилось видео момента взрыва автосервиса в Набережных Челнах
09:50, сегодня3
Власти Татарстана собираются построить шесть новых детских лагерей‍
09:39, сегодня12
В Татарстане ожидаются метель и потепление до -10
09:10, сегодня1
Автомобиль депутата Госсовета РТ попал в смертельную аварию
22:05, 03.03.201854
В столице РТ прошли соревнования по лыжным гонкам на Кубок мэра
18:05, 03.03.201841
В Набережных Челнах зоозащитники добились отмены отлова бездомных животных
17:27, 03.03.201842
Перед плей-офф казанский «Ак Барс» представил новую форму
15:23, 03.03.20186
Полпред Татарстана в Казахстане снят со своего поста
15:00, 03.03.201813
В Казани от непогашенной сигареты погибла 59-летняя женщина
13:09, 03.03.201825
В Зеленодольске может появиться новый парк
13:00, 03.03.201813
В Казани из травматического пистолета выстрелили в 19-ти летнего парня
12:31, 03.03.201812
Рустам Минниханов сыграл в хоккей с Антоном Силуановым и выложил видео из раздевалки
11:44, 03.03.201823
Оргкомитет Чемпионата мира: «К Казани вопросов нет»
11:22, 03.03.20185
В Казани появились автовышки с камерами, следящие за нарушениями
09:57, 03.03.201823
В Казани возбудили уголовное дело на Водоканал
09:32, 03.03.201820
В Зеленодольске «неаварийный» дом разваливается на куски
08:45, 03.03.201819
Синоптики: Температура воздуха в Казани опустится до -24 градусов
08:35, 03.03.20183
«Вряд ли последуют выводы»: криминальный обозреватель ProKazan о стрелке на Авангардной
19:05, 02.03.201890
Путин назначил новых заместителей двух судов Казани
18:34, 02.03.201850
В Казани назначили нового начальника управления образования
18:18, 02.03.201821
В Казани отправили домой братьев-"прокуроров" по делу о взятке в 400 тыс рублей
17:44, 02.03.201831
В Казани мужчина погиб в шахте лифта заброшенной поликлиники
17:34, 02.03.201814
В Казани возбудили уголовное дело на руководство "Спурт Банка"
16:57, 02.03.201811
Стало известно, кто стал учителем года Казани
16:52, 02.03.201825
Съем квартиры в Казани во время ЧМ-2018 за 300 000 рублей в сутки назвали абсурдом‍
16:27, 02.03.201825
Футбольный клуб «Рубин» станет частным клубом
16:25, 02.03.201825
В Татарстане к восстановлению Вознесенского храма привлекут заключенных
16:20, 02.03.201813
Завтра в Казани будет без осадков и 10 градусов мороза
15:47, 02.03.20181
В Татарстане поезд переехал стрелка охраны, который решил перелезть через пути
15:32, 02.03.201818
В Казани задержали «серийного» церковного вора
15:27, 02.03.201819
С «МегаФоном» и Mastercard можно оплачивать покупки смартфоном в одно касание
15:17, 02.03.20184
В Казани трое парней ограбили мечети и искусали полицейского
14:59, 02.03.201815
В СКР назвали причину обысков в Республиканской офтальмологической больнице
14:43, 02.03.201823
В Татарстане лжесотрудник прокуратуры выманивал деньги у директора клиники
14:18, 02.03.20187
Имущество обанкротившегося DOMO оценили более чем в 300 млн рублей
14:10, 02.03.20186
Подборка ProKazan.ru: что подарить и куда сходить на 8 марта
13:59, 02.03.2018
«Рубин» расторг контракт с нападающим Канунниковым
13:36, 02.03.201815
Авиарейсы из Казани в Тбилиси запустят 26 марта
12:59, 02.03.20187
Двое жителей Татарстана украли нефть на 700 тыс рублей в Башкортостане
12:22, 02.03.201818
Казанский метеоролог: «Весны в марте не будет»
12:03, 02.03.201840
В Казани вновь пройдет митинг против строительства мусоросжигательного завода
11:45, 02.03.201845
Обыски в Республиканской офтальмологической больнице: их связывают с делом Шишмаревой
11:35, 02.03.201825
В Татарстане хоккеист, избивший судью, пожизненно отстранен от игр
11:17, 02.03.201815
Предложение блогера Варламова отвергнуто: Казань останется "третьей столицей" России
11:04, 02.03.201850
В Казани закроют движение по улице Подлужная
10:44, 02.03.20189
В Татарстане на пожаре погибли три человека
10:26, 02.03.20182
Власти Казани увеличили расходы на содержание туристических маршрутов
09:58, 02.03.201815
СМИ: Минстрой РФ пообещал россиянам рекордно низкую ставку по ипотеке
09:28, 02.03.201821
В Татарстане начнут разводить лосося, сома и креветок
08:55, 02.03.201868
Соцсети: в Набережных Челнах на строительной базе произошел взрыв
08:22, 02.03.20189
В Татарстане экс-директор фирмы украл асфальт почти на 4 млн рублей
08:09, 02.03.201811
Сегодня в Казани будет без осадков
06:18, 02.03.20181
«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в последнем матче регулярного чемпионата
19:25, 01.03.20187
Еще одного из руководителей "Татфондбанка" выпустили из-под домашнего ареста
18:15, 01.03.201844
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

«Рубин» не может стать полностью частным из-за двух футболистов

"Рубин" не может стать полностью частным из-за двух футболистов
16+
Фото: архив ProKazan.ru
Агенты игроков требовали новых условий в контрактах

Казанский «Рубин» не может полностью завершить переход на новую форму собственности из-за игроков Ильзата Ахметова и Рифата Жемалетдинова, которые не переподписали соглашения с клубом. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Агент Ахметова Иракли Гегечкория требует дополнительных выплат и гарантий попадания своего клиента в основу. В клубе не согласны с его требованиями. Агент Жемалетдинова Павел Андреев был также против подписания нового договора с "Рубином", но клубу пришлось пойти на уступки, потому что главный тренер команды Курбан Бердыев заинтересован в футболисте.

Тем не менее клуб намеревается стать частным клубом до 31 марта. Смена статуса клуба будет способствовать привлечению частных инвестиций. Пока собственниками "Рубина" являются комитет земельных и имущественных отношений и комитет по физической культуре и спорту Казани.

Напомним, ранее сообщалось, что учредителями клуба в равных долях станут главный тренер казанцев Курбан Бердыев, спортивный директор Рустем Сайманов и гендиректор Рустам Саяхов.

N. Vildanov, 04.03.2018, 10:30
Тэги: ФК Рубин, Хорошие новости
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Герцог04 марта 2018, 10:44
Чкстный нечастный-все@команды на одном уровне-просто одним везёт.Лидер таблицы играет вничью саутсайдером и даже проигрывает.Как это понимать.
0
0
Согласны с автором?
Юлия Демина04 марта 2018, 11:53
Пoзнaкомлюсь с парнем!
Зовут Юля, мнe 19, cтpойная, блондинка, вeceлая и совсем не скромная))
Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru (ник yulya775)
1
0
Согласны с автором?
Горожанин04 марта 2018, 11:53
Уже задний ход включили, поняли, что из своего кармана дармоедов содержать - без штанов останешься...
0
0
Согласны с автором?
Дмитрий04 марта 2018, 11:57
Закройте вообще этот клуб !! Он ни кому ни нужен и ни интересен !! Только деньги на ветер и в карманы чинушей и кривоногих футболистов !!!
0
2
Согласны с автором?
Горожанин04 марта 2018, 12:28
В ответ на комментарий пользователя
Пoзнaкомлюсь с парнем!
Зовут Юля, мнe 19, cтpойная, блондинка, вeceлая и совсем не скромная))
Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru (ник yulya775)
Развернуть
Юля, Юля - у тебя пи..да как кастрюля!
0
0
Согласны с автором?
Ол04 марта 2018, 12:28
Теперь бердыев будет вечный даже если никто не придёт на матчи
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли ужесточать в России контроль за оборотом оружия?

До окончания голосования осталось:
Да, и случай на Авангардной этому подтверждениеНет, по такой логике у половины населения нужно отобрать и кухонные ножи
Голосов: 7
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru