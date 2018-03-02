В Татарстане возбудили уголовное дело после смерти младенца

В Елабуге Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти 3-месячного младенца, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Напомним, тело мальчика без внешних признаков насильственной смерти было найдено утром 20 февраля его родственниками в квартире дома по проспекту Мира около 7 часов утра.

- После проведенной проверки 28 февраля было возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", ведется допрос родственников ребенка, - сообщили ProKazan.ru.

Продолжается расследование.