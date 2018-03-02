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Власти Татарстана собираются построить шесть новых детских лагерей‍

Власти Татарстана собираются построить шесть новых детских лагерей‍
16+
Фото: http://onf.ru/
Также планируется провести капремонт еще 14 лагерей

В 2018 году власти Татарстана собираются построить шесть новых детских лагерей и провести капремонт еще 14 лагерей. Об этом сообщает "Татар Информ".

Еще один детский лагерь должен быть полностью реконструирован, всего на программу правительство РТ рассчитывает потратить 200 млн рублей. С 2014 года на эти цели было потрачено уже 406 млн рублей.

В прошлом году в Татарстане построили четыре детских лагеря, реконструировано три лагеря, четыре лагеря капитально отремонтировано. На реализацию программы потребовалось 100 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане были обнаружены 22 заброшенных детских лагеря, об этом стало известно в ходе мониторинга представителями Общероссийского народного фронта. Эти лагеря были закрыты в течение последних 10 лет. В перечень детских оздоровительных учреждений, которые не функционируют в 2017 году, вошли девять муниципальных лагерей, четыре государственных и девять лагерей предприятий и организаций.

N. Vildanov, 04.03.2018, 09:39
Тэги: Дети, Хорошие новости
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Комментарии

Дмитрий04 марта 2018, 09:52
Лагеря в которые ни попадешь и сколько будет стоить путевка !?
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герцог04 марта 2018, 10:10
Открыть лагеря легко, но кто там будет работать.Я лично наблюдал картину как там работают учителя математики, русского языка -постаревшие педагоги.Им не так много надо платить и директора школ запихивают туда путём угроз и наказаний людей к этому делу неприспособленных.Дети спрячутся в кустах, а найти их сложно-педагог еле идёт.Сходить в туалет в большинстве случаев негде-дети забъют весь туалет,ну не будет же педагог при детях ходить.Он идёт в туалет к поварам,а те заперли-мол не свой.И педагоги справляют нужду по кустам,в лесочке.Считают дни когда же всё кончится.Детям надо постоянно при всех раздеваться переодеваться,все смотрят,возникают конфликты,ребёнок находится(в перенапряжённом состоянии говоря родителям когда же меня отсюда заберут.Психика у детей изнашивается-они в вечном напряжении-кто-то может придти ночью из леса-охраны никакой.Из-под палки дети идут на разные конкурсы.Приезжают домой постаревшими и научившиеся дурным бранным вещам и словам.Редко можно увидеть завучей и директоров-которые приехав раз спешат быстрее уехать.Это по телевизору хорошо.Конечно,многодетные семьи вроде бы даже согласны здесь и на вторую смену и родителям свободнее избавились на время от надоедливых чад и кормить не надо-мол в лагере кормят,но всё равно душа болит-как там ребёнок-ведь там он почти без присмотра в состгянии опасности быть оскорблённым и униженным.Вечно там им задают вопросы-надо изворачиваться,обманывать,приспосабливаться,устанавливать отношения.Всё это(вызывает неопределённое отношение.Но лагеря(выгодны-ведь идёт для управленцев расходование денег-выгодно.Может быть я неправ.
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Горожанин04 марта 2018, 10:19
В ответ на комментарий пользователя
Открыть лагеря легко, но кто там будет работать.Я лично наблюдал картину как там работают учителя математики, русского языка -постаревшие педагоги.Им не так много надо платить и директора школ запихивают туда путём угроз и наказаний людей к этому делу неприспособленных.Дети спрячутся в кустах, а найти их сложно-педагог еле идёт.Сходить в туалет в большинстве случаев негде-дети забъют весь туалет,ну не будет же педагог при детях ходить.Он идёт в туалет к поварам,а те заперли-мол не свой.И педагоги справляют нужду по кустам,в лесочке.Считают дни когда же всё кончится.Детям надо постоянно при всех раздеваться переодеваться,все смотрят,возникают конфликты,ребёнок находится(в перенапряжённом состоянии говоря родителям когда же меня отсюда заберут.Психика у детей изнашивается-они в вечном напряжении-кто-то может придти ночью из леса-охраны никакой.Из-под палки дети идут на разные конкурсы.Приезжают домой постаревшими и научившиеся дурным бранным вещам и словам.Редко можно увидеть завучей и директоров-которые приехав раз спешат быстрее уехать.Это по телевизору хорошо.Конечно,многодетные семьи вроде бы даже согласны здесь и на вторую смену и родителям свободнее избавились на время от надоедливых чад и кормить не надо-мол в лагере кормят,но всё равно душа болит-как там ребёнок-ведь там он почти без присмотра в состгянии опасности быть оскорблённым и униженным.Вечно там им задают вопросы-надо изворачиваться,обманывать,приспосабливаться,устанавливать отношения.Всё это(вызывает неопределённое отношение.Но лагеря(выгодны-ведь идёт для управленцев расходование денег-выгодно.Может быть я неправ.
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Там должны работать(сотрудники милиции,инспектора милиции по детским нарушениям.Учителя не готовы физически иесли у нас сейчас требуют что(все работали по дипломам и даже увольняют если физик например ведёт технологию-то для пионерских лагерей тоже@должен быть(свой диплом.Почему же(в этом случае директора школ не требуют диплом специалиста,что попались.Да просто(выгодно туда спихнуть кого попало,почему-то директора и завучи@все про@специальность забывают.Что же тут в данном случае бухгалтера образовательных организаций так лояльны и нетребовательны к специалистам - если их вообще нет
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Горожанин04 марта 2018, 10:25
Почему же тогда наше правительство которое славится своей чесностью и которое в последнее время устроило по всей стране охоту за неспециалистами и их выгонянию отовсюда в данном случае молчит.Молчит когда работать надо, а работать некому.Куда же вдруг потерялась вся честность правительства-ведь оно любит поступать по Закону, что же в данном случае оно не показывает свою честность.Попались на очередном воровстве и очередной фальши.
2
2
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Горожанина04 марта 2018, 10:28
В Татарстане сначала все героически уничтожают/торты пекли вкусные,лагеря,маленькие предприятия/,сейчас будут героически восстанавливать,попутно испаряя народные деньги.
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6
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Горожанин04 марта 2018, 10:36
В ответ на комментарий пользователя
Открыть лагеря легко, но кто там будет работать.Я лично наблюдал картину как там работают учителя математики, русского языка -постаревшие педагоги.Им не так много надо платить и директора школ запихивают туда путём угроз и наказаний людей к этому делу неприспособленных.Дети спрячутся в кустах, а найти их сложно-педагог еле идёт.Сходить в туалет в большинстве случаев негде-дети забъют весь туалет,ну не будет же педагог при детях ходить.Он идёт в туалет к поварам,а те заперли-мол не свой.И педагоги справляют нужду по кустам,в лесочке.Считают дни когда же всё кончится.Детям надо постоянно при всех раздеваться переодеваться,все смотрят,возникают конфликты,ребёнок находится(в перенапряжённом состоянии говоря родителям когда же меня отсюда заберут.Психика у детей изнашивается-они в вечном напряжении-кто-то может придти ночью из леса-охраны никакой.Из-под палки дети идут на разные конкурсы.Приезжают домой постаревшими и научившиеся дурным бранным вещам и словам.Редко можно увидеть завучей и директоров-которые приехав раз спешат быстрее уехать.Это по телевизору хорошо.Конечно,многодетные семьи вроде бы даже согласны здесь и на вторую смену и родителям свободнее избавились на время от надоедливых чад и кормить не надо-мол в лагере кормят,но всё равно душа болит-как там ребёнок-ведь там он почти без присмотра в состгянии опасности быть оскорблённым и униженным.Вечно там им задают вопросы-надо изворачиваться,обманывать,приспосабливаться,устанавливать отношения.Всё это(вызывает неопределённое отношение.Но лагеря(выгодны-ведь идёт для управленцев расходование денег-выгодно.Может быть я неправ.
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Уж слишком ты сгущаешь краски.Это не везде так.Есть плохие лагеря накомплектованные подозрительными кадрами,но большинство хорошие.
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Горожанин04 марта 2018, 10:49
Одни власти кругом. Власть.Татарстана, власти Казани. Сколько дармоедов. :-D
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Горожанин04 марта 2018, 10:51
Верните международный лагерь Волга на место!
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5
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Юрий04 марта 2018, 10:54
В ответ на комментарий пользователя
Открыть лагеря легко, но кто там будет работать.Я лично наблюдал картину как там работают учителя математики, русского языка -постаревшие педагоги.Им не так много надо платить и директора школ запихивают туда путём угроз и наказаний людей к этому делу неприспособленных.Дети спрячутся в кустах, а найти их сложно-педагог еле идёт.Сходить в туалет в большинстве случаев негде-дети забъют весь туалет,ну не будет же педагог при детях ходить.Он идёт в туалет к поварам,а те заперли-мол не свой.И педагоги справляют нужду по кустам,в лесочке.Считают дни когда же всё кончится.Детям надо постоянно при всех раздеваться переодеваться,все смотрят,возникают конфликты,ребёнок находится(в перенапряжённом состоянии говоря родителям когда же меня отсюда заберут.Психика у детей изнашивается-они в вечном напряжении-кто-то может придти ночью из леса-охраны никакой.Из-под палки дети идут на разные конкурсы.Приезжают домой постаревшими и научившиеся дурным бранным вещам и словам.Редко можно увидеть завучей и директоров-которые приехав раз спешат быстрее уехать.Это по телевизору хорошо.Конечно,многодетные семьи вроде бы даже согласны здесь и на вторую смену и родителям свободнее избавились на время от надоедливых чад и кормить не надо-мол в лагере кормят,но всё равно душа болит-как там ребёнок-ведь там он почти без присмотра в состгянии опасности быть оскорблённым и униженным.Вечно там им задают вопросы-надо изворачиваться,обманывать,приспосабливаться,устанавливать отношения.Всё это(вызывает неопределённое отношение.Но лагеря(выгодны-ведь идёт для управленцев расходование денег-выгодно.Может быть я неправ.
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Видимо ты в таком лагере с дуба то и рухнул, сам то понял что написал? Психика у детей изнашивается-они в вечном напряжении-кто-то может придти ночью из леса-охраны никакой.Из-под палки дети идут на разные конкурсы.Приезжают домой постаревшими и научившиеся дурным бранным вещам и словам. Я плачууу:-D
2
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Юлия Демина04 марта 2018, 11:53
Пoзнaкомлюсь с парнем!
Зовут Юля, мнe 19, cтpойная, блондинка, вeceлая и совсем не скромная))
Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru (ник yulya775)
1
0
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Горожанин04 марта 2018, 12:01
В ответ на комментарий пользователя
Пoзнaкомлюсь с парнем!
Зовут Юля, мнe 19, cтpойная, блондинка, вeceлая и совсем не скромная))
Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru (ник yulya775)
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юля иди уроки учи !
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Горожанин04 марта 2018, 12:03
В ответ на комментарий пользователя
юля иди уроки учи !
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Это жбан
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