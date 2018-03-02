Также планируется провести капремонт еще 14 лагерей

В 2018 году власти Татарстана собираются построить шесть новых детских лагерей и провести капремонт еще 14 лагерей. Об этом сообщает "Татар Информ".

Еще один детский лагерь должен быть полностью реконструирован, всего на программу правительство РТ рассчитывает потратить 200 млн рублей. С 2014 года на эти цели было потрачено уже 406 млн рублей.

В прошлом году в Татарстане построили четыре детских лагеря, реконструировано три лагеря, четыре лагеря капитально отремонтировано. На реализацию программы потребовалось 100 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане были обнаружены 22 заброшенных детских лагеря, об этом стало известно в ходе мониторинга представителями Общероссийского народного фронта. Эти лагеря были закрыты в течение последних 10 лет. В перечень детских оздоровительных учреждений, которые не функционируют в 2017 году, вошли девять муниципальных лагерей, четыре государственных и девять лагерей предприятий и организаций.