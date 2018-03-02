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В столице РТ прошли соревнования по лыжным гонкам на Кубок мэра

В столице РТ прошли соревнования по лыжным гонкам на Кубок мэра
16+
Фото: kzn.ru
Фоторепортаж с соревнований Top Sprint в Казани

Сегодня, 3 марта, в международном конноспортивном комплексе «Казань» стартовали соревнования на Кубок Мэра по лыжным гонкам Topsprint. Около 200 участников вышли на дистанцию 1800 метров.

Как сообщает пресс-служба исполкома, 30 лыжников, показавших наилучшие результаты в мужском и женском забегах, прошли в четвертьфинальный этап соревнований. В финале за победу в двух забегах будут бороться по 6 спортсменов. Абсолютные победители получат по 25 тысяч рублей, занявшие вторые места – по 15 тысяч рублей, а обладатели «бронзы» – по 10 тысяч рублей. Спортсмены, занявшие с 4-го по 6-е места, будут приглашены на цветочную церемонию.

В рамках турнира состоялся забег почетных гостей. В нем приняли участие руководитель Исполкома Казани Денис Калинкин, первый заместитель руководителя Исполкома Дамир Фаттахов, глава администрации Советского района Рустем Гафаров, генеральный директор ОАО «Городская клиническая больница №12» Рамиль Ахметов. Призерами забега стали ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов, руководитель Исполкома Казани Денис Калинкин и  начальник Финансового управления Ирек Мухаметшин. Они заняли первое, второе и третье место соответственно.

Пока лыжники боролись за победу, болельщики наслаждались культурной программой. При входе на ипподром гостей встречали в ярких костюмах скоморохи-зазывалы. А на сцене можно было услышать солистов Казанской городской филармонии, фольклорные коллективы.

Ольга Плешкова, 03.03.2018, 18:05
Тэги: Казанцы, Спорт
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Комментарии

Горожанин03 марта 2018, 18:41
Неужели ещё существуют люди, которые рады получить 5-ти руб. Грамоты , Кубки Ельцина, Кубки Мэра ? Кубок-знахарь, Кубок-пахарь, Кубок - ( тра-рь), Кубок-жнец, Кубок-кузнец-на дуде дудец ? У моей матери вся стена в грамотах, жизни людям спасала . а вышла не пенсию - эта же администрация , на улицу выселять стала :-D
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9
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Горожанин03 марта 2018, 18:45
В ответ на комментарий пользователя
Неужели ещё существуют люди, которые рады получить 5-ти руб. Грамоты , Кубки Ельцина, Кубки Мэра ? Кубок-знахарь, Кубок-пахарь, Кубок - ( тра-рь), Кубок-жнец, Кубок-кузнец-на дуде дудец ? У моей матери вся стена в грамотах, жизни людям спасала . а вышла не пенсию - эта же администрация , на улицу выселять стала :-D
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Хорошо у вас с фантазией,какую историю сочинили..
4
5
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Горожанин03 марта 2018, 18:50
Так, поэтому деньги давали , бесплатно не побегут:-D:-P
0
3
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Горожанин03 марта 2018, 18:58
Как правило, где денежные призы, там участвуют всякие мастера спорта по-лыжам, поэтому они и выигрывают всегда, то есть простому человеку никогда не выиграть! А начальству главное засветиться, пузраны растрясти немного, и растрезвонить на весь мир об этом "народном" соревновании...
Лучший комментарий
1
12
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Горожанин03 марта 2018, 19:02
А как он выглядит ?
0
3
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Изя Шлангбаум03 марта 2018, 19:02
Делать им нечего,я работаю без выходных,в туалет некогда сходить.
1
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Горожанин03 марта 2018, 19:05
В ответ на комментарий пользователя
А как он выглядит ?
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как самовар :-D
0
3
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Горожанин03 марта 2018, 19:06
В ответ на комментарий пользователя
А как он выглядит ?
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:-D и всем раздали
0
3
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Горожанин03 марта 2018, 19:17
Награда ! Кто быстрее уходит от наказания
0
7
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Горожанин03 марта 2018, 19:43
Хочешь патриотизм вернуть , сначала верни деньги .
0
6
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Давно живу03 марта 2018, 19:51
За чей счет банкет? А кубок не иначе как сам мэр в выходные ваял
0
3
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Горожанин03 марта 2018, 19:52
Скотине фаттахову миллион Дали.
0
2
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Горожанин03 марта 2018, 19:55
Куштаннары башта карилорда тычып чыга.бәйрәмнәре уөнендә тирә юнгә сияләр.соңыннан яллап куйган сотрудниколары тыгынып килеп бүртенеп бәйләнеп йөри.Барсы дан халык акчасына йөри.
1
0
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Горожанин03 марта 2018, 19:57
Бирән авыру кузгалтырга ашкынып җыелалар.Мөхәммәтҗанов икрам.буа дөрес хәл.
1
0
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Горожанин03 марта 2018, 19:59
Назвали бы кубок Казани,при чем тут мэр то?он из своего кармана спонсировал это мероприятие?сомневаюсь,полтиник не раскошелится.
0
4
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Горожанин03 марта 2018, 20:00
Кабахатләр бик мактанмагыз
1
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герцог03 марта 2018, 20:01
Дело в том что соревнования необъективны-почему побеждают иностранцы-у них(лучше скользят лыжи и у них секретные мази,а у наших простофиль лыжи плохие и мази тоже плохие.Получается слабые выигрывают,а истинные таланты нет.
1
3
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Горожанин03 марта 2018, 20:22
В ответ на комментарий пользователя
Как правило, где денежные призы, там участвуют всякие мастера спорта по-лыжам, поэтому они и выигрывают всегда, то есть простому человеку никогда не выиграть! А начальству главное засветиться, пузраны растрясти немного, и растрезвонить на весь мир об этом "народном" соревновании...
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Про денежные призы не всегда так....Да и судить других.... смысл какой.
2
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Горожанин03 марта 2018, 20:22
В ответ на комментарий пользователя
Скотине фаттахову миллион Дали.
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Откуда такие сведения. Вы про картину Дали ?))
0
1
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Горожанин03 марта 2018, 20:23
В ответ на комментарий пользователя
Делать им нечего,я работаю без выходных,в туалет некогда сходить.
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Это ваши проблемы. Отдыхать тоже нужно. Жизнь коротка.
2
3
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Горожанин03 марта 2018, 20:24
В ответ на комментарий пользователя
Так, поэтому деньги давали , бесплатно не побегут:-D:-P
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Так не всем же давали...Да и большая часть тех кто бежал знал что не выиграют. Просто ради события и пошли кататься.
2
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Горожанин03 марта 2018, 20:27
В ответ на комментарий пользователя
:-D и всем раздали
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Отсканировали что ли))))Грамоты может и всем раздали.
0
1
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Горожанин03 марта 2018, 20:47
В ответ на комментарий пользователя
Назвали бы кубок Казани,при чем тут мэр то?он из своего кармана спонсировал это мероприятие?сомневаюсь,полтиник не раскошелится.
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Ну раз так названо то вполне возможно что из своего а не из бюджета.
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2
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Горожанин03 марта 2018, 20:48
В ответ на комментарий пользователя
Очередной неадекват отдыхает в выходные
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"""03 марта 2018, 20:51
В ответ на комментарий пользователя
Очередной неадекват отдыхает в выходные
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:-D
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"""03 марта 2018, 20:59
В ответ на комментарий пользователя
:-D и всем раздали
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У меня таких три, вернее подобной этой) получены за последние 2 г))) даж в туалет не годны) намекали начальству-замените 5 т.р купюрой млин жадный народ -начальство:-)
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Горожанин03 марта 2018, 21:10
В ответ на комментарий пользователя
А как он выглядит ?
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Кто, лыжник?
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Горожанин03 марта 2018, 21:14
Всеволод с большим рвением.дан.закон ихлас обязывает.Нетаньяһу.
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Горожанин03 марта 2018, 21:30
В ответ на комментарий пользователя
Кто, лыжник?
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Тебе же сказали Кубок - самовар
0
2
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Горожанин03 марта 2018, 21:36
[***]
0
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Горожанин03 марта 2018, 21:46
[***]
0
0
Согласны с автором?
Горожанин03 марта 2018, 21:48
Кому они нушны зариповой ульмире.НАТО местом Мухаметшина будете Ита тварь
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Горожанин03 марта 2018, 21:50
Ита тварь нушна скрыть всю статистику гибели НАСЕЛЕНИЯ исолдат
1
1
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Горожанин03 марта 2018, 21:51
Варакия и Ита тварь родня. Из деревни Отары
1
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Горожанин03 марта 2018, 21:53
[***]
0
1
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Горожанин03 марта 2018, 22:06
Самое интересное что Фаттахов Зарипова родня мидихаду хадиевичу. Стало быть понятно загодочные суициды. В адрес ген прокуратуры пишите все
0
2
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Горожанин03 марта 2018, 22:34
В ответ на комментарий пользователя
Все желающие уже в лыжи обуты! А у них то ли лыжи не едут, то ли ваш сайт ипанутый
0
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Горожанин04 марта 2018, 00:06
[***]
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