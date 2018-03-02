В столице РТ прошли соревнования по лыжным гонкам на Кубок мэра

Фоторепортаж с соревнований Top Sprint в Казани

Сегодня, 3 марта, в международном конноспортивном комплексе «Казань» стартовали соревнования на Кубок Мэра по лыжным гонкам Topsprint. Около 200 участников вышли на дистанцию 1800 метров.

Как сообщает пресс-служба исполкома, 30 лыжников, показавших наилучшие результаты в мужском и женском забегах, прошли в четвертьфинальный этап соревнований. В финале за победу в двух забегах будут бороться по 6 спортсменов. Абсолютные победители получат по 25 тысяч рублей, занявшие вторые места – по 15 тысяч рублей, а обладатели «бронзы» – по 10 тысяч рублей. Спортсмены, занявшие с 4-го по 6-е места, будут приглашены на цветочную церемонию.

В рамках турнира состоялся забег почетных гостей. В нем приняли участие руководитель Исполкома Казани Денис Калинкин, первый заместитель руководителя Исполкома Дамир Фаттахов, глава администрации Советского района Рустем Гафаров, генеральный директор ОАО «Городская клиническая больница №12» Рамиль Ахметов. Призерами забега стали ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов, руководитель Исполкома Казани Денис Калинкин и начальник Финансового управления Ирек Мухаметшин. Они заняли первое, второе и третье место соответственно.

Пока лыжники боролись за победу, болельщики наслаждались культурной программой. При входе на ипподром гостей встречали в ярких костюмах скоморохи-зазывалы. А на сцене можно было услышать солистов Казанской городской филармонии, фольклорные коллективы.