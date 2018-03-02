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В Набережных Челнах зоозащитники добились отмены отлова бездомных животных

В Набережных Челнах зоозащитники добились отмены отлова бездомных животных
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Фото: ProKazan

УФАС по РТ отменило протоколы аукциона на отлов, содержание и регулирование численности бездомных животных в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тендер был объявлен исполкомом в феврале. На отлов животных выделялся 1,6 млн рублей. На эти деньги должны были отловить 1 тыс. 770 животных, из которых 231 должны были отправить на стерилизацию, а 1 тыс. 539 подлежали умерщвлению. При этом количество подлежащих уничтожению животных может быть определено только после их отлова и осмотра ветеринара.

На закупку в антимонопольную службу пожаловался благотворительный фонд помощи бездомным животным «Азира». Жалобу признали частично обоснованной, УФАС по РТ отменило протоколы аукциона.

Ольга Плешкова, 03.03.2018, 17:27
Тэги: Животные
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Комментарии

герцог03 марта 2018, 17:31
Собаки кусают маленьких детей и они дети становятся инвалидами.Решение должны принять специалисты из милиции.
7
29
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Горожанин03 марта 2018, 17:46
Почему какая-то маленькая группа так называемых зоозащитников распоряжается нашей безопасностью?
Лучший комментарий
7
47
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Горожанин03 марта 2018, 17:48
Однажды собака, больная бешенством, покусала беременную девушку. Уколы и беременность несовместимы, и ей врач сказал, что ребенка не спасти, надо делать аборт. Ох, зоошиза, вы бы слышали, как она рыдала, услышав об этом...
5
28
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Горожанин03 марта 2018, 18:01
От всей души желаю этим тупым мразям, чтобы собаки напали на из детей, как напали на моих.
И чтобы их самих рвали озверевшие своры!
8
25
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Горожанин03 марта 2018, 18:04
На адоратского разгуливают бездомные собаки размером с тигра. Зоозащитники заберите пожалуйста их куда нибудь к себе только подальше. Спасибо.
4
32
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Горожанин03 марта 2018, 18:13
На сьеденье бездомным собакам этих "защитников " отдать!!!
5
19
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Горожанка03 марта 2018, 18:24
Если , они будут бегать большими стаями и всех кусать ? ЗАЧЕМ ОНИ ВООБЩЕ НУЖНЫ?
3
22
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Горожанин03 марта 2018, 18:31
Неправильно это мнение какой-то непонятной конторы блаженных людей учитывается, а мнение остальных граждан по боку. Ведь бездомные собаки представляют собой большую опасность и не только как агресивные хищники, но и с точки зрения эпидемиологии и антисанитарии. Если эта организация ходатуйствует об их защите то она должна взять на себя обязательство об их содержании иначе любой покусанный этими собаками может предьявить им судебный иск так как по их вине складывается такая обстановка.
4
24
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Горожанин03 марта 2018, 18:35
В ответ на комментарий пользователя
Почему какая-то маленькая группа так называемых зоозащитников распоряжается нашей безопасностью?
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Тендер же. Денег не поделили.
1
11
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Горожанин03 марта 2018, 18:45
А как будут собак гонять во время ЧМ? Или будут вывозить за 100 км?))
1
6
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"""03 марта 2018, 18:53
В ответ на комментарий пользователя
А как будут собак гонять во время ЧМ? Или будут вывозить за 100 км?))
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Я так думаю ..надо ж гостей ЧМ чем-то кормить8-*
0
5
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Горожанин03 марта 2018, 18:55
В ответ на комментарий пользователя
А как будут собак гонять во время ЧМ? Или будут вывозить за 100 км?))
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В Челнах что-ли ЧМ? Это вообще здорово, когда анонимно можно написать тyпость.
5
3
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"""03 марта 2018, 18:59
В ответ на комментарий пользователя
В Челнах что-ли ЧМ? Это вообще здорово, когда анонимно можно написать тyпость.
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Умничать тоже анонимно-негоже:-D:-P
1
5
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Изя Шлангбаум03 марта 2018, 18:59
Самый опасный зверь-это человек!От человека всего можно ожидать ,и убийства,и предательства!
15
9
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"""03 марта 2018, 19:01
В ответ на комментарий пользователя
Самый опасный зверь-это человек!От человека всего можно ожидать ,и убийства,и предательства!
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..и самоуничтожения тоже.
0
5
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Горожанин03 марта 2018, 19:09
В ответ на комментарий пользователя
Умничать тоже анонимно-негоже:-D:-P
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Когда прохрюкаешься, зачитай историю своих сочинений занова. Думаешь, они кому-то нужны? Ну да, в вашей маленькой обшаге.
2
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Горожанин03 марта 2018, 19:17
Поймать и отдать на перевоспитание КОРЕЙЦАМ ,
3
9
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"""03 марта 2018, 19:19
В ответ на комментарий пользователя
Когда прохрюкаешься, зачитай историю своих сочинений занова. Думаешь, они кому-то нужны? Ну да, в вашей маленькой обшаге.
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:-D рассмешили)- а вы думаете ваши "оскорбления" кому необходимы???остыньте сударь(ня) и корону свою поправьте:-P
0
5
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Горожанин03 марта 2018, 19:38
В ответ на комментарий пользователя
:-D рассмешили)- а вы думаете ваши "оскорбления" кому необходимы???остыньте сударь(ня) и корону свою поправьте:-P
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Чего еще? Это называется просто, "загон". Есть вещи нужные и ненужные, исправимые и неисправимые. С чем жить, а что выбросить на помойку, выбор каждого. Тем более это сделать легко.
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Горожанин03 марта 2018, 19:45
Что за маргиналы.. а как же антисанитария и покусанные люди?
0
12
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Горожанин03 марта 2018, 20:15
Зоошиза своими кляузами добьется только роста продаж тубазида и метоклопрамида
1
11
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Горожанин03 марта 2018, 20:16
В ответ на комментарий пользователя
Самый опасный зверь-это человек!От человека всего можно ожидать ,и убийства,и предательства!
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Нет в мире совершенства. Люди не совершенные создания,только это не значит,что их должны за это кусать собаки.
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Горожанин03 марта 2018, 21:03
епонский жэ магнитофон, вот мало челнам других проклятий......
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Горожанин03 марта 2018, 21:12
В ответ на комментарий пользователя
Зоошиза своими кляузами добьется только роста продаж тубазида и метоклопрамида
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Зоошиза своими кляузами добьется только роста продаж тубазида и метоклопрамида

Я тебя накормлю всем этим. поймаю и накормлю даже если я не зоошиза. А то что государство которому я выплачиваю налоги, не работает в плане медицинской ветеренарий по уходу бездомными животными, вот тебе и результат твоей ущербной жизни живодер хренов. Поймаю инвалидо сделаю помни это всегда урод.
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Горожанин03 марта 2018, 21:18
У этих правозащитников мозг похоже величиной как у собаки.
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6
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Никита03 марта 2018, 21:27
Надеюсь, что вас, мрази, которые поддерживают такой способ, загрызут собакены до инвалидности, что бы вы мрази мучались и были уродами
а власть наша паршивая надеюсь передохнет вся, раз только о своей жопе думает
я искренне надеюсь что чинуши будут в муках померать, и что бы их отпрыски только мучались в этой жизни
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Никита03 марта 2018, 21:28
В ответ на комментарий пользователя
У этих правозащитников мозг похоже величиной как у собаки.
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у тебя мозг как у курицы, бестолоч тупая
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Горожанин03 марта 2018, 22:25
[***]
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Горожанин03 марта 2018, 22:51
Срач в каментах какой-то вялый, без огонька...
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Горожанин04 марта 2018, 00:13
В ответ на комментарий пользователя
Срач в каментах какой-то вялый, без огонька...
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Устали наверное люди в коментах сраться от слов толку мало может к делу переходят.
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