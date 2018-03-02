В Набережных Челнах зоозащитники добились отмены отлова бездомных животных

УФАС по РТ отменило протоколы аукциона на отлов, содержание и регулирование численности бездомных животных в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тендер был объявлен исполкомом в феврале. На отлов животных выделялся 1,6 млн рублей. На эти деньги должны были отловить 1 тыс. 770 животных, из которых 231 должны были отправить на стерилизацию, а 1 тыс. 539 подлежали умерщвлению. При этом количество подлежащих уничтожению животных может быть определено только после их отлова и осмотра ветеринара.

На закупку в антимонопольную службу пожаловался благотворительный фонд помощи бездомным животным «Азира». Жалобу признали частично обоснованной, УФАС по РТ отменило протоколы аукциона.