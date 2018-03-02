Полпред Татарстана в Казахстане снят со своего поста

Рустам Минниханов подписал указ о снятии с поста полномочного представителя Татарстана в Республике Казахстан Рустема Валиуллова. Об этом сообщается на сайте казанского Кремля.

Причиной снятия с поста пресс-служба называет переход на новую работу. Какую именно, пока не сообщается. Указ подписан 2 марта 2018 года

Валиуллов проработал полпредом РТ в Казахстане 2,5 года. До этого он работал заместителем начальника управления федеральной миграционной службы по РТ.