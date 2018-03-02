В Казани от непогашенной сигареты погибла 59-летняя женщина

Вчера, 2 марта в квартире на третьем этаже по улице Карбышева при пожаре погибла 59-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Пожар произошел около 2 часов дня в Приволжском районе. Площадь возгорания составила 3 кв.м., в квартире сгорела мебель. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. Женщину пытались реанимировать медики, однако сделать это не удалось.