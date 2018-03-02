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В Казани от непогашенной сигареты погибла 59-летняя женщина

В Казани от непогашенной сигареты погибла 59-летняя женщина
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Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Вчера, 2 марта в квартире на третьем этаже по улице Карбышева при пожаре погибла 59-летняя женщина. Об этом  сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Пожар произошел около 2 часов дня в Приволжском районе. Площадь возгорания составила  3 кв.м., в квартире сгорела мебель. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. Женщину пытались реанимировать медики, однако сделать это не удалось. 

Ольга Плешкова, 03.03.2018, 13:09
Тэги: Происшествия
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Комментарии

герцог03 марта 2018, 13:39
Нужно курить на балконе открыв стело-дым надо выдыхать наружу, а пепел осторожно стряхивать в пепельницу. Желательно иметь рядом полчашки воды чтобы загасить окурок.Потухший окурок нужно выкинуть в мусорное ведро.Потом нужно лечь спать-если ночь.
7
15
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Горожанин03 марта 2018, 13:44
В ответ на комментарий пользователя
Нужно курить на балконе открыв стело-дым надо выдыхать наружу, а пепел осторожно стряхивать в пепельницу. Желательно иметь рядом полчашки воды чтобы загасить окурок.Потухший окурок нужно выкинуть в мусорное ведро.Потом нужно лечь спать-если ночь.
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Нужно вообще не курить.Это очень простое правило.
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8
34
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Горожанин03 марта 2018, 13:53
Курение убивает 8-*
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Жбан03 марта 2018, 14:00
Анальный беспредел
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Горожанин03 марта 2018, 14:08
Причиной пожара стало курение при бухании
4
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
горожанин03 марта 2018, 14:42
Глупая смерть
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герцог03 марта 2018, 14:47
В ответ на комментарий пользователя
Нужно вообще не курить.Это очень простое правило.
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Если человек не курит, то его тянет много кушать,так как через пятнадцать лет происходит смена клеток главных органов, то при репликации ДНК бывает недостача микроэлементов,то у нисколько не курящих людей может быть фактор внезапной смерти.Часто здоровые люди некурящие внезапно умирают даже не просто на уроказ физкультуры, но и сидя на лекции.
9
7
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Горожанин03 марта 2018, 15:13
В ответ на комментарий пользователя
Если человек не курит, то его тянет много кушать,так как через пятнадцать лет происходит смена клеток главных органов, то при репликации ДНК бывает недостача микроэлементов,то у нисколько не курящих людей может быть фактор внезапной смерти.Часто здоровые люди некурящие внезапно умирают даже не просто на уроказ физкультуры, но и сидя на лекции.
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Моя бабушка умерла в 92 года.Не курила никогда.
2
15
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Горожанин03 марта 2018, 15:24
В ответ на комментарий пользователя
Если человек не курит, то его тянет много кушать,так как через пятнадцать лет происходит смена клеток главных органов, то при репликации ДНК бывает недостача микроэлементов,то у нисколько не курящих людей может быть фактор внезапной смерти.Часто здоровые люди некурящие внезапно умирают даже не просто на уроказ физкультуры, но и сидя на лекции.
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Не пиши бред, я бросил курить 8 лет назад, иди займись физкультурой лучше, чем с дивана всякую муйню писать
2
17
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Горожанин03 марта 2018, 15:43
В ответ на комментарий пользователя
Если человек не курит, то его тянет много кушать,так как через пятнадцать лет происходит смена клеток главных органов, то при репликации ДНК бывает недостача микроэлементов,то у нисколько не курящих людей может быть фактор внезапной смерти.Часто здоровые люди некурящие внезапно умирают даже не просто на уроказ физкультуры, но и сидя на лекции.
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Сходите в отделение сосудистой хирургии и расскажите пациентам о том, как они выиграли по сравнению с некурящими. Там примерно 90% курящих.
2
11
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Андро03 марта 2018, 15:47
Если уж куришь, то не надо курить как паровоз, 3-5 сигарет в день для удовольствия и норм. :-D
3
4
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Горожанин03 марта 2018, 15:48
В ответ на комментарий пользователя
Народ нас убивают, выяснилось что 97% граждан заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие как рак и ожирение, проблемы сердца и остальные. Но теперь есть спасение и можно за неделю очиститься. Очистка кардинально улучшила мое здоровье и самочувствие, советую всем попробовать. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://2qu.ru/gelmitom
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Вас убивают, а нам то чё с того?!
0
8
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Горожанин03 марта 2018, 15:52
В ответ на комментарий пользователя
Народ нас убивают, выяснилось что 97% граждан заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие как рак и ожирение, проблемы сердца и остальные. Но теперь есть спасение и можно за неделю очиститься. Очистка кардинально улучшила мое здоровье и самочувствие, советую всем попробовать. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://2qu.ru/gelmitom
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Это заметно на тебе, мозги напрочь поражены, без шансов.
1
8
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Горожанин03 марта 2018, 16:01
В ответ на комментарий пользователя
Если уж куришь, то не надо курить как паровоз, 3-5 сигарет в день для удовольствия и норм. :-D
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В сутках 24 часа , 3-5 раз получить кайф мало , минимум каждый час надо
3
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Горожанин03 марта 2018, 18:00
В ответ на комментарий пользователя
Причиной пожара стало курение при бухании
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Тебе видней. А женщину жалко.
0
5
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"""03 марта 2018, 18:45
В ответ на комментарий пользователя
Курила)) каждый час-кроме сна..правда не долго..месяца 3-4..пачка в день..было 2 г назад.жива до сих пор.( не сочтите за реклама табака) главное вовремя тормознуть8-*
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Горожанин03 марта 2018, 20:44
В ответ на комментарий пользователя
Глупая смерть
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А умная смерть бывает ?
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"""03 марта 2018, 20:48
В ответ на комментарий пользователя
А умная смерть бывает ?
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Бывает разумная...от старости наверно.8'-(
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Горожанин03 марта 2018, 21:06
В ответ на комментарий пользователя
Это заметно на тебе, мозги напрочь поражены, без шансов.
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:-D
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Горожанин03 марта 2018, 21:48
даа, тётка сгорела, хоть тема про курение есть )
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Горожанин03 марта 2018, 22:26
Считаю ответственность несет Зарипова министр соцзашиты
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Горожанин03 марта 2018, 22:49
В ответ на комментарий пользователя
Курила)) каждый час-кроме сна..правда не долго..месяца 3-4..пачка в день..было 2 г назад.жива до сих пор.( не сочтите за реклама табака) главное вовремя тормознуть8-*
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Не тормози! Сникерсни! А вообще-так тебе повезло, что не затянуло тебя. Видать, организм здоровый у тебя, смог восстановиться. Да и целоваться с курящей девушкой-это ж как с пепельницей.
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