В Казани из травматического пистолета выстрелили в 19-ти летнего парня

28 февраля в Казани из травматического пистолета стрелялИ в 19-летнего молодого человека. Об этом сообщает kznlive со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что молодой человек не помнит, как это произошло - он был пьян. Парня стреляли в поселке Юдино. Врачи диагностировали у него проникающее ранение поясничной области. В одежде молодого человека нашли резиновую пулю. Сейчас пострадавший находится в городской больнице.

Полиция ведет розыск нападавшего.