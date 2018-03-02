Оргкомитет Чемпионата мира: «К Казани вопросов нет»

Директор оргкомитета Чемпионата мира по футболу Алексей Сорокин провел инспекционный визит на стадион «Казань Арена». Он отметил, что благодаря большому опыту Казани в организации международных спортивных соревнований, больших вопросов к столице РТ нет.

- В Казани накоплен большой опыт организации турниров разного калибра, — отметил Сорокин. Также большой энтузиазм со стороны властей. Казань готова подтвердить свою готовность к чемпионату мира. Здесь будет 6 матчей, приедут сильные сборные: Германия, Франция. Это большая ответственность.

Сорокин остался доволен состоянием стадиона и отдельно убедился качеством газона. Организация Чемпионата мира и Кубка конфедераций все же будет отличаться из-за большего масштаба. Так, например, будет расширен медиацентр.



Напомним, что Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года. На своей арене Казань примет матчи:

16 июня: Франция - Австралия (группа С)

20 июня: Иран - Испания (группа B)

24 июня: Польша - Колумбия (Группа Н)

27 июня: Республика Корея - Германия (группа F)

30 июня: 1/8 финала (1-е место группы C - 2-е место группы D)

6 июля: 1/4 финала (Победитель матча №53 - Победитель матча №54)