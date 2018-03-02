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В Казани возбудили уголовное дело на Водоканал

В Казани возбудили уголовное дело на Водоканал
16+
Фото: Ольга Плешкова

В Казани  возбудили уголовное дело против Водоканала. Как считает следствие, после проведенных в январе аукционов в рамках реконструкции очистных сооружений, Водоканал без аукциона отдал предпочтение построить цех термомеханической обработки осадка иловых полей ПАО «Томскгазстрой», тогда как поставлять оборудование стоимостью 749,6 млн рублей будет поставлять тюменское АО «ГМС НЕФТЕМАШ». Интересно то, что две разные фирмы связаны с  московской компанией ООО «Управляющая компания «Группа ГМС»

Заказ рассчитывала получить итальянская компания Futuro Verde. Как рассказал изданию «Вечерняя Казань» директор Эдуард Гибадуллин, они три года назад привезли в Казань технологию по переработки осадка иловых полей и рассчитывали на честную борьбу. Однако Водоканал прописал такие условия, что ни его компания, ни еще две другие участвовать в аукционе не смогли.

По информации СК, конкретных подозреваемых пока нет. Детали уголовного дела не разглашаются в интересах следствия.

Отметим, что осеню прошлого года на биологических очистных сооружениях канализации (БОСК) начат монтаж оборудованных системой очистки воздуха. К маю 2018-го года неприятный запах, исходящий от систем, должен быть блокирован. Повлияет ли уголовное дело на ход работ, пока неизвестно.

Ольга Плешкова, 03.03.2018, 09:32
Тэги: Суд
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Комментарии

Горожанин03 марта 2018, 09:59
А что не так то? Сказано же импортозамещение нужно во всём. Раз можем сами что то сделать, зачем привлекать иностраннцев. Потом заберут оборудование, как Сименс свои турбины из Крыма.
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1
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Горожанин03 марта 2018, 10:01
Водоканал, можно считать одним из стратегических объектов и промышленных ''заведений'' . Ибо, не один город.без воды и дезинфекции, обработки отходов, канализации просто существовать не сможет. Им, уже однажды выделили миллионные средства, на установку переработки иловых отложееий отходов, в отстойниках Победилово. Но, под предлогом предотвращения удорожания по утилизации и предоставлен услуг.Водоканалом для населения, эти средства финансовые были заложены в эту, типа тему. И никто эту схему не проверил.
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3
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Горожанин03 марта 2018, 10:18
Давно пора,теневые финансовые потоки давно иекут.
0
0
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Горожанин03 марта 2018, 10:23
Вчера ( пятница ) , в Московском районе воняло на улицах - канализацией ..
0
1
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Горожанин03 марта 2018, 10:40
В ответ на комментарий пользователя
Вчера ( пятница ) , в Московском районе воняло на улицах - канализацией ..
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Казань любимая маленькая деревня. А в деревеньке, всегда попахивает. :-D
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4
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Горожанина03 марта 2018, 11:06
Ворье
1
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Горожанин03 марта 2018, 11:09
На Лушникова трубы прорвало Все без воды До сих пор рабочие не нашли утечку
0
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Гопожанка03 марта 2018, 11:19
В ответ на комментарий пользователя
Посадят
0
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Горожанин03 марта 2018, 12:01
На Водоканал не могут ничего возбудить.Могут только на какого либо руководителя.
0
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Горожанин03 марта 2018, 12:32
"...и рассчитывали на честную борьбу...". :-D Это Татарстан, детка
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