В Казани возбудили уголовное дело на Водоканал

В Казани возбудили уголовное дело против Водоканала. Как считает следствие, после проведенных в январе аукционов в рамках реконструкции очистных сооружений, Водоканал без аукциона отдал предпочтение построить цех термомеханической обработки осадка иловых полей ПАО «Томскгазстрой», тогда как поставлять оборудование стоимостью 749,6 млн рублей будет поставлять тюменское АО «ГМС НЕФТЕМАШ». Интересно то, что две разные фирмы связаны с московской компанией ООО «Управляющая компания «Группа ГМС»

Заказ рассчитывала получить итальянская компания Futuro Verde. Как рассказал изданию «Вечерняя Казань» директор Эдуард Гибадуллин, они три года назад привезли в Казань технологию по переработки осадка иловых полей и рассчитывали на честную борьбу. Однако Водоканал прописал такие условия, что ни его компания, ни еще две другие участвовать в аукционе не смогли.

По информации СК, конкретных подозреваемых пока нет. Детали уголовного дела не разглашаются в интересах следствия.

Отметим, что осеню прошлого года на биологических очистных сооружениях канализации (БОСК) начат монтаж оборудованных системой очистки воздуха. К маю 2018-го года неприятный запах, исходящий от систем, должен быть блокирован. Повлияет ли уголовное дело на ход работ, пока неизвестно.