Путин назначил новых заместителей двух судов Казани

Президент России Владимир Путин назначил двух новых заместителей председателей судов Казани, документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно указу, Лилия Нуруллина была назначена заместителем председателя Ново-Савиновского районного суда Казани, тем же указом зампредом Советского районного суда назначен Радик Гатауллин.
Напомним, ранее подала в отставку судья Вахитовского районного суда Казани Галина Андреянова. За несколько недель до этого глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вынес два представления о возбуждении уголовных дел на двух судей из Казани. Глава Следкома дал согласие на возбуждение уголовных дел в отношении судьи Ново-Савиновского районного суда Казани Марины Фирсовой, а также в отношении судьи Вахитовского районного суда Казани Галины Андреяновой.