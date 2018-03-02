В Казани назначили нового начальника управления образования

Ранее он занимал должность замначальника управления образования

Новым начальником управления образования исполкома Казани стал Ильнар Хидиятов, ранее занимавший должность замначальника управления образования. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

- Мы не стали искать "варягов" на стороне. Главное, что у нас есть, самое важное достояние — коллектив, который есть в Управлении образования, лучший коллектив, — сказал глава исполкома Денис Калинкин.

Новый начальник Управления образования поблагодарил Калинкина за оказанное ему доверие.

Напомним, бывший начальник управления образования Ильсур Хадиуллин был назначен на должность первого заместителя министра образования и науки РТ.