В Казани отправили домой братьев-«прокуроров» по делу о взятке в 400 тыс рублей

Сегодня Советский райсуд Казани отправил под домашний арест бывшего старшего помощника прокурора Московского района Равиля Сабирова и его брата - помощника прокурора Авиастроительного района Шамиля Сабирова, об этом стало известно сегодня.

Оба брата были отправлены под домашний арест до 28 апреля.

Напомним, по версии следователей, братья предложили казанцу помочь вынести хороший приговор для его знакомого в одном из судов города, тот обратился в правоохранительные органы, 28 февраля прокуроры были задержаны.

Идет расследование дела, возбужденного по статьям "получение взятки группой лиц в крупном размере" и "посредничество во взяточничестве в крупном размере".