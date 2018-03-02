В Зеленодольске «неаварийный» дом разваливается на куски

Жильцы опасаются за свою жизнь

В редакцию ProKazan обратились жильцы дома №45а на улице Гоголя города Зеленодольска. Здание по всему периметру стянуто металлическими стяжками. Но несмотря на это, дом до сих пор не признан аварийным.

Мы обратились за комментариями в мэрию Зеленодольска. Как выяснилось, признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции осуществляются межведомственной комиссией.

- В настоящее время идет подготовка всех необходимых документов для вынесения вопроса об аварийности дома на межведомственную комиссию, - сообщил руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ Исполкома Денис Анисимов.