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В Зеленодольске «неаварийный» дом разваливается на куски

В Зеленодольске «неаварийный» дом разваливается на куски
16+
Жильцы опасаются за свою жизнь

В редакцию ProKazan обратились жильцы дома №45а на улице Гоголя города Зеленодольска. Здание по всему периметру стянуто металлическими стяжками. Но несмотря на это, дом до сих пор не признан аварийным.

Мы обратились за комментариями в мэрию Зеленодольска. Как выяснилось, признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции осуществляются межведомственной комиссией.

- В настоящее время идет подготовка всех необходимых документов для вынесения вопроса об аварийности дома на межведомственную комиссию, - сообщил руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ Исполкома Денис Анисимов.

Ольга Плешкова, 03.03.2018, 08:45

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Комментарии

Иван Кирьянов03 марта 2018, 08:56
наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- https://bam.bz/mcV
7
0
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Злобный Аноним03 марта 2018, 09:07
Интересно ... вокруг двухэтажные бараки выглядят не хуже! Судя по всему, на этом месте был такой же барак? Бараки останутся, не центр города, там более приличные дома сносят, а новый дом ремонту не подлежит и под снос? Хотя, какой он новый, при СССР строили.
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6
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Горожанин03 марта 2018, 10:05
О, как в Зеленодольске всё запущено. Дом, стянутый металлическим стяжками. 21!век, ракеты через космос и обратно на Землю летают так, что их х.увидишь.Там мэр, чем занят? Увеселительными мероприятиями, что ли?
0
7
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Горожанин03 марта 2018, 10:09
По улице восстания 24 дом, ни чем не отличается. Так же стянут металлическими стяжками.
0
4
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герцог03 марта 2018, 10:15
Это что с цементом или с неправильным стоком воды или какое-то географическо-сырое боковое неудачное положение дома-ветровое расшатывание-нужна облицовка-видимо постоен без уточнённого проекта где(много"самопальности"
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0
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₽¥$03 марта 2018, 10:21
чего ждут сюки, люди в опасности, а они комиссию...тфу
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Горожанин03 марта 2018, 10:34
В ответ на комментарий пользователя
По улице восстания 24 дом, ни чем не отличается. Так же стянут металлическими стяжками.
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На восстания все коммуналки в таком состоянии. И также с железными стяжками
0
2
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Нечто03 марта 2018, 11:24
В ответ на комментарий пользователя
О, как в Зеленодольске всё запущено. Дом, стянутый металлическим стяжками. 21!век, ракеты через космос и обратно на Землю летают так, что их х.увидишь.Там мэр, чем занят? Увеселительными мероприятиями, что ли?
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Моя такая же общага почти в таком же состоянии но эта там реальный ужас, просто не все показано.
0
1
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Нечто03 марта 2018, 11:27
В ответ на комментарий пользователя
О, как в Зеленодольске всё запущено. Дом, стянутый металлическим стяжками. 21!век, ракеты через космос и обратно на Землю летают так, что их х.увидишь.Там мэр, чем занят? Увеселительными мероприятиями, что ли?
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У нас в Зелике минимум 300 домов под снос. Взять улицу Гоголя, там вдоль дороги больше половины улицы сносить надо, усыпано развалюхами. Везде таблички стоят крайний срок расселения 2017 год.
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горожанин03 марта 2018, 11:28
Аварийными легко признать лишь те что стоят на нужном властям месте, вот там вопреки воплям жильцов быстренько признают аварийным и и так же быстренько выпиннут из центра на куда макар телят не гонял, снесут и поставят то что им надо
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Горожанин03 марта 2018, 12:39
Что вы все тут возмущаетесь. Слышали же послание Путина - ракеты, ракеты и ещё раз ракеты. Нет денег на ваши хибары, но вы держитесь :-D
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