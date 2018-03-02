В Татарстане к восстановлению Вознесенского храма привлекут заключенных

В Мамадышском районе Татарстана в восстановлении Вознесенского храма будут принимать частие осужденные местной колонии-поселения №17, об этом сегодня сообщили в пресс-службе УФСИН по РТ.

Решение о привлечение к работам заключенных было принято в ходе визита в колонию митрополита Татарстана Феофана.

- Вот если мы возьмемся и своими руками восстановим этот храм? Куда можно будет просто прийти иногда и постоять перед святым образом, немного отдохнуть душой. Как вы считаете, надо восстановить этот храм? – обратился митрополит к осужденным.

Сами осужденные одобрили эту идею.

Церковь, находящаяся на территории колонии, была построена в 1874 году, в советские времена она стала использоваться под склад. В последние годы церковь очистили и постепенно восстанавливают.

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщал, что скамейки, урны и ограждения для скверов и парков в 17 районах Татарстана будут сделаны зэками, предприятия четырех колоний в Казани, Нижнекамске и Менделеевском районе получили доступ к госзаказу в рамках программы "Капитальный ремонт парков и скверов".