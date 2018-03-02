Завтра в Казани будет без осадков и 10 градусов мороза

Завтра, 3 марта, в Казани ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-западный слабый. Минимальная температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, при прояснениях до -24 градусов. Максимальная температура воздуха днем 8-10 градусов мороза. На дорогах гололедица.