В Татарстане поезд переехал стрелка охраны, который решил перелезть через пути

В Бугульме минувшей ночью поезд переехал стрелка ведомственной охраны, который решил пролезть под вагоном поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Камской транспортной прокуратуры.

На станции Бугульма в 23:30 стрелок из Башкортостана, охранявший поезд, сдал под охрану состав другому сотруднику стрелковой команды и пошел в помещение отдыха. Однако он решил пойти по сокращенному пути и пролез под вагоном поезда.

- В момент нахождения стрелка под составом поезд тронулся. В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, - отметили в прокуратуре.

По данному факту начата проверка.