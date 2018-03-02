В Казани задержали «серийного» церковного вора

Полиция Казани задержала «серийного» церковного вора, сообщает УМВД России по Казани.

- Был задержан 48-летний мужчина. Он подозревается в серии краж из храмов Казани, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что подозреваемый первое преступление совершил еще в ноябре 2017 года. Тогда он из церкви на улице Большая Красная похитил ящик с пожертвованиями, в котором было около 5 тыс рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 февраля этого года из храма в Дербышках неизвестный похитил икону вместе с киотом. Но его быстро удалось поймать, благодаря камерам видеонаблюдения.