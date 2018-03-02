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В Татарстане лжесотрудник прокуратуры выманивал деньги у директора клиники

В Татарстане лжесотрудник прокуратуры выманивал деньги у директора клиники
16+
Фото: ProKazan.ru

В Альметьевске мужчина, представившись сотрудником прокуратуры, выманивал деньги у директора одной из стоматологических клиник города, сообщает МВД РТ.

Лжесотрудник прокуратуры позвонил в клинику и сообщил, что проводит проверку по жалобе пациентки. Однако ее фамилию мужчина отказался назвать, сказав, что все обстоятельства расскажет при личной встрече.

- Когда 64-летняя директор клиники направлялась в прокуратуру, ей вновь позвонил тот же мужчина и попросил купить по дороге коробку конфет и бутылку вина – якобы для внезапно прибывших проверяющих из Москвы. Деньги обещал отдать при встрече. Но уже через несколько минут незнакомец отменил первоначальный заказ, объяснив, что спиртное уже куплено, но перед ним стоит другая задача – пополнить телефонные счета ревизоров, - рассказали в ведомстве.

Тогда женщина перевела 12 тыс рублей по указанным номерам. Но мошенник на этом не остановился. Он попытался выманить у потерпевшей еще несколько тысяч рублей. После этого женщина заподозрила что-то неладное и позвонила в районную прокуратуру. Убедившись, что ее обманули она написала заявление в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

Элина Валеева, 02.03.2018, 14:18
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин02 марта 2018, 14:52
Она готова была дать на лапу - на это и рассчитана афера. Звонивший "прокурор" с левой симки находится скорее всего не на свободе...
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7
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Ксения Ластова02 марта 2018, 16:02
Пoзнaкомлюсь с парнем от 22 лет!
Зовут Ксюша, мнe 19, cтpойная, блондинка, вeceлая и совсем не скромная))
Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru (ник ksyushasy)
1
0
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Ага02 марта 2018, 17:06
Его (подозреваемого) будут судить не за выманивание денег, а за то, что представился прокурором. Только прокурор имеет моральное право требовать пополнить счёт или бухла с конфетами.
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4
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Горожанина02 марта 2018, 23:15
Опять ВОРЬЕ,кругом ворье
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