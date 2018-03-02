Имущество обанкротившегося DOMO оценили более чем в 300 млн рублей

Большую часть стоимости рыночного имущества составляют 50 квартир

Имущество ОАО "DOMO", которое владело одноименной сетью магазинов бытовой техники и было признано банкротом, оценили в 329,5 млн рублей. Такие данные были опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Большую часть стоимости рыночного имущества компании составляют 50 квартир, находящиеся в одном доме Казани на улице Достоевского, 52. Также в лот входят 10 парковочных мест, которые находятся по этому же адресу.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани из-за крушения Татфондбанка закрылась сеть магазинов электроники DOMO.

Кстати



DOMO ранее была одной из крупнейших сетей магазинов электроники в России. В 2006—2007 годах компания поглотила крупные региональные сети "Айсберг", "КГБ", "БигМаг", "Телевид", "Коминком". В 2007 году объединяла около полутора сотен магазинов в более чем 20 регионах: от Краснодарского края на юге до Алтайского края на востоке страны.



Компания понесла серьезные потери в кризис 2008—2009 годов. После кризиса полностью сменился менеджмент сети, DOMO ушла из большинства регионов, сохранив присутствие лишь в Поволжье.