Двое жителей Татарстана украли нефть на 700 тыс рублей в Башкортостане

Двое жителей Татарстана украли нефть на 700 тыс рублей в Башкортостана. Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, мужчины были задержаны с поличным.

Установлено, что они оборудовали несанкционированную врезку в нефтепродуктопровод.

- После того, как их задержали на месте происшествия был обнаружен грузовик с цистерной, в которой 40 кубических метров углеводородного сырья. Так же на месте преступления стражи порядка обнаружили автомобиль-тягач с пустой емкостью, - сообщили в ведомстве.

На месте происшествия были также изъяты фиктивные документы для перевозки похищенного топлива. Сумма ущерба составила 700 тыс рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело ст. 158 УК РФ, полицейские также проверяют задержанных на причастность к другим подобным преступлениям.