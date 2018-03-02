Авиарейсы из Казани в Тбилиси запустят 26 марта

Авиакомпания Georgian Airways откроет 26 марта регулярные рейсы из Казани в столицу Грузии Тбилиси, сообщили в пятницу в пресс-службе аэропорта Казани.

Вылеты будут выполняться по понедельникам и пятницам на 97-местных авиалайнерах Embraer 190.

По понедельникам самолет будет вылетать в 01:30 из Тбилиси с прибытием в Казань в 03:10, по пятницам - в 04:10 вылет из Казани с прибытием в аэропорт назначения в 07:40. Длительность перелета составляет 2,5 часа.

Летать по этому маршруту самолеты будут до конца октября.

Напомним, в прошлом году также сообщалось об открытии прямого авиарейса в Тбилиси. В итоге его открытие было отложено.