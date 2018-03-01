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В Казани вновь пройдет митинг против строительства мусоросжигательного завода

В Казани вновь пройдет митинг против строительства мусоросжигательного завода
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Фото: Антон Голубков

В Казани 4 марта вновь пройдет митинг против строительства мусоросжигательного завода. Как сообщают организаторы, акция протеста состоится в парке Петрова в 14.00.

Отмечается, что власти города согласовали мероприятие. Ожидается, что в митинге также примут участие представители министерства экологии РТ.

Напомним, ранее стало известно, что мусоросжигательный завод точно построят около поселка Осиново. Завод японско-швейцарской Hitachi Zosen Inova (HZI) проектной мощностью 550 тыс. тонн в год с выработкой 55 МВт электроэнергии планируется сдать в декабре 2022 года. 

Люция Кашапова, 02.03.2018, 11:45
Тэги: Экология
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Комментарии

Горожанин02 марта 2018, 11:56
Пишут, как для аборигенов -''Японско -Швейцарский '', а народ, прям сразу -Ах, ух ты, неужели, супер-пупер! В Японии Фукусима, последствия.в океан слилось, японские автомобили фонят. :-D
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Горожанин02 марта 2018, 12:00
Если гарантируют экологичность, пусть в Боровых строят. Там и дорога бетонная, выдержит надолго грузовики, пробок практически нет. С мусороперевозкой задержки не будет, да и сосновый лес будет дополнительным фильтром. Зачем строить у густонаселенных пунктах и открытой местности,что дополнительный фактор разносчика, такой как ветер ?
Лучший комментарий
0
13
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Горожанин02 марта 2018, 12:05
В ответ на комментарий пользователя
Если гарантируют экологичность, пусть в Боровых строят. Там и дорога бетонная, выдержит надолго грузовики, пробок практически нет. С мусороперевозкой задержки не будет, да и сосновый лес будет дополнительным фильтром. Зачем строить у густонаселенных пунктах и открытой местности,что дополнительный фактор разносчика, такой как ветер ?
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Совершенно согласен
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Горожанин02 марта 2018, 12:10
Это старая фотография, или они этот гроб выкопали и опять с ним в бой?
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горожанин02 марта 2018, 12:15
Завод нужен-это высокие технологии-надо разогнать демонстрантов водомётами.
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Горожанин02 марта 2018, 12:15
Всё верно пускай в боровых строят.
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2
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Горожанин02 марта 2018, 12:18
Что за крендель? Как можно на неделю вперед предугадывать? Если спецы в аэропортах на день и то боятся ошибиться в сводках. А тут на тебе, чуть ли небесную канцелярию за одно место дернул:-D
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Горожанин02 марта 2018, 12:18
долой министров капиталистов тарских всех министров депутатов и прочих педдерастов котрыевыступили за этот завод ВСЕХ СУДИТЬи на зону!всех мииника первого минник же дурак полный дебил! вотисогласился на ей богу Сталина НАДО СТАЛИНА!!
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Горожанин02 марта 2018, 12:19
БЕРИЯ ПРИДИ ПОРЯДО К НАЕВДИ К СТЕНКЕ ПОСТАВЬ ВСЮ ЭТУ МРАЗЬ КОРАЯ ЗА Отравление людей ЛАВРЕНТИЙ ратсреляй всех этих жирных ублюдков наченая с миника и метшина
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₽¥$02 марта 2018, 12:23
В Осиново и.
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Горожанин02 марта 2018, 12:35
В ответ на комментарий пользователя
В Осиново и.
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на осину вас надо весх ане восиново!! весх ва супырей на осину!
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Горожанин02 марта 2018, 12:37
В ответ на комментарий пользователя
Завод нужен-это высокие технологии-надо разогнать демонстрантов водомётами.
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завод ненуженвысоких технолгий там нет стороников завода растрелять наплощадисвободы ты скотина живешь на наши деньги и водлметами?? а ломик в анус хочешь??А твой завод дурость дауна местногокорого ты итебеподобные зовутпрезидентом! всех вас надосудить растрелять!! понял чмо?за водлметы тебеотльно р ожу набьют скоро
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Стас02 марта 2018, 12:39
Меняю виллу в Боровых Матюшах на коттедж у мусорного завода! Хочу жить в экологически чистом месте!?!
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Горожанина02 марта 2018, 12:42
БЕСПОЛЕЗНАЯ БОРЬБА ! ! ! КАК ЗАХОТЯТ , так и сделают ! Кому мы нужны ?
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Горожанин02 марта 2018, 12:47
В ответ на комментарий пользователя
БЕСПОЛЕЗНАЯ БОРЬБА ! ! ! КАК ЗАХОТЯТ , так и сделают ! Кому мы нужны ?
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борьба не бывает без полезной. надобороться хот яб ыдля тогочтобы все узнали чем грозит этотзавод а именносмертью детей,обогащение негодяев из кабмина и мэрии, онкологией эти вещи в сопоставлении не оставятравнодушными никого ЭТИ значит деуптаты будут карамны набивать мэрские задниц ыотращивать кабминовские богатетьа мы умирать?? НЕЕЕСВОЛЧИ!!! все те кто за будете гнить живьм на зоне все вы минника проклянут метшина проклчнут!! думайте уроды !!! тупорезы неграомтные!!в топках заода будут жечь мусор МУСОР тоестьвас живьм народ сожжет там! ва сиваших ублюдков детишек иваших любовний иваших жен!
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