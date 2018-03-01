Казанский метеоролог: «Весны в марте не будет»

О том, ждать ли нам тепло в марте мы поговорили с метеорологом Юрие Переведенцевым

Несмотря на наступление календарной весны, ждать тепла пока не стоит. По крайней мере так считает казанский метеоролог Юрий Переведенцев.

- Март будет прохладным, средняя температура опустится ниже климатический нормы: если обычно она составляет -8 градусов, то сейчас ожидается -12 градусов, - рассказал Юрий Переведенцев порталу ProKazan.ru. - Все дело в скандинавском циклоне.

По прогнозу специалиста, в ближайшие выходные в Казани сохранится мороз и солнце. В понедельник и вторник ситуация изменится: температура поднимется до -5…-2 градуса, выпадет снег. Но уже к 8 марта циклон снова займет свои позиции.

- К 8 марта в Казани снова будут умеренные морозы, до -16 градусов, - добавил Юрий Переведенцев. - В целом раннюю весну ждать не стоит, по крайней мере, в первой половине марта точно. Тепло придет только в апреле.