В Татарстане хоккеист, избивший судью, пожизненно отстранен от игр

В Набережных Челнах хоккеист команды «Белых Медведей» Антон Ширшов пожизненно отстранен от игр. Такое решение приняла судейско-дисциплинарная комиссия после инцидента во время матча по хоккею, когда игроки напали на судью и начали его избивать.

Еще четверо игроков этой команды получили дисквалификации на 3 года и штраф в размере 10 тыс рублей. Кроме того, «Белые Медведи» отстранены на два года от участия в «Открытом чемпионате города Набережные Челны по хоккею», а также в «Открытом Первенстве Любитель 30+ по хоккею».

- Игроки, которые не были причастны к инциденту, могут быть заявлены за любой другой клуб через процедуру распределения их между командами участниками, - говорится в сообщении.

Отмечается, что хоккеисты должны оплатить штраф до 15 марта. Если они этого не сделают, то для них дисквалификация может стать пожизненной.

Напомним, 24 февраля во время полуфинала челнинской Ночной лиги между командами «Аммоний» и «Белые Медведи» произошла драка. Сначала на арбитра напал один из игроков «Белых Медведей», но вскоре в потасовку вступили и остальные члены команды. Причиной драки стало несогласие «Медведей» с решением судьи. В результате «Белым Медведям» было засчитано поражение.