В Татарстане на пожаре погибли три человека

В Чистополе сегодня ночью на пожаре в квартире двухэтажного дома погибли три человека, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент случился в доме №15А по улице Мира около 3 часов ночи.

Пожарным спустя время удалось потушить огонь, в квартире нашли три трупа - 55-летнего хозяина квартиры (который прежде работал завхозом в гимназии №1 Чистополя), его 81-летней матери и труп мужчины, личность которого сейчас устанавливается, по словам соседей он являлся родственником хозяина.

В квартире нашли множество множество пустых бутылок, по словам соседей, мужчины часто пили.

Предварительно, пожар случился из-за непотушенной сигареты.