Власти Казани увеличили расходы на содержание туристических маршрутов в летнее время. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов исполкома.

Так, нормативные затраты на летнее содержание турмаршрутов подорожало на 7 копеек за кв метр — с 22 до 29 копеек. А расходы на зимнее содержание остались на прежнем уровне — 35 копеек за 1 кв метр.

Также в список добавили новые туристические маршруты: Старо-Татарская слобода, улица Баумана, университетский городок, Площадь Тукая — улица Петербургская — улица Ульянова-Ленина — Катановский переулок — улица Ульянова-Ленина и другие.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что парки и скверы Казани должны зарабатывать сами. Работа общественных зон должна быть организована так, чтобы они приносили доход, речь о суммах, необходимых для их содержания.