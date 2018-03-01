СМИ: Минстрой РФ пообещал россиянам рекордно низкую ставку по ипотеке

Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень назвал реалистичными планы по улучшению жилищных условий, которые президент России Владимир Путин накануне озвучил Федеральному собранию, пишут «Известия».

Так, по его словам, ипотечная ставка в 7% годовых является амбициозной, но реалистичной.

- Это глобальное и стратегическое направление, включающее в себя развитие архитектуры, градостроительства, использование новых технологий, создание надежно работающих систем ЖКХ, - отметил Мень.

Мень также отметил, что в ближайшие 6 лет государство намерено удвоить расходы на развитие городов и других населенных пунктов, обновление которых, по словам президента, должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве.

Напомним, накануне в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал Казань примером города, показывающего успешный пример развития инфраструктуры.