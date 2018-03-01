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В Татарстане начнут разводить лосося, сома и креветок

В Татарстане начнут разводить лосося, сома и креветок
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Фото: fish.gov.ru
Татарстан готов выделить инвесторам земельный участок

В Татарстане планируют открыть первый в России кластер по производству аквакультуры, где можно будет разводить лосося и клариевого сома. Об этом сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов во время конференции в Казани.

- Площадку, которую выделяет республика, предполагает, что там будет лососеводство, клариевый сом, - цитирует ТАСС слова Соколова.

Также, отмечается, что эту площадку рассматривают под производство креветок.

- Татарстан набирает якорных инвесторов, я думаю, что в ближайшее время они запустят этот проект. Татарстан готов выделить инвесторам земельный участок, - сказал он.

Напомним, о том, что в Татарстане начнут разводить элитную рыбу ранее сообщил директор технопарка «Идея» Сергей Юшко. По его словам, предполагаемые объемы выращиваемой рыбы составят 22 тыс. тонн в год.

Справка

Аквакультура — разведение и выращивание водных организмов (рыб, моллюсков, водорослей, ракообразных) в естественных и искусственных водоемах, а также на специально созданных морских плантациях. 

Люция Кашапова, 02.03.2018, 08:55
Тэги: Производство, Хорошие новости
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Комментарии

Горожанин02 марта 2018, 09:04
Ну всё с лосями местными и креветками теперь заживем:-D
2
17
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Горожанин02 марта 2018, 09:10
При коммуняках, рыбы было много. У магазинов, стояли специальные емкости ''живая рыба ''. Были рыбосовхозы с искуственными озёрами, карпов разводили. Так же рыбартели, которые ловили рыбу со специальных катеров, в Казани,Камском Устье, Зеленодольске. Современный магазин ''Океан '' открыли, где был большой выбор рыбы. Но.пришёл Горбатый ''перестройщик'' и пошёл.развал. Ельцин продолжил.
А сейчас говорят, что это инновация. Себе славу делают, велосипед изобретают.Вчера только по Эфиру сюжет про эту тему был. Там так и сказал молодой человек в голубом галстуке с пейджиком на ремне -'' Татарстан типа н когда не занимался рыбой и её.разведением '':-D
Лучший комментарий
3
27
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Дед02 марта 2018, 09:10
У мусульман по корану запрещено кушать свинину, рыбу безчешуйную а также креветок и раков, у меня вопрос: их теперь тоже причисляют к лику святых халяль? По-моему мусульмане заигрались со своей фанатичной верой толи в алаха толи в халяль, мусульмане вы уж определитесь что вам нужно, халяль или залах, а-то уже смешите весь православный народ.
7
12
Согласны с автором?
Горожанин02 марта 2018, 09:32
В ответ на комментарий пользователя
У мусульман по корану запрещено кушать свинину, рыбу безчешуйную а также креветок и раков, у меня вопрос: их теперь тоже причисляют к лику святых халяль? По-моему мусульмане заигрались со своей фанатичной верой толи в алаха толи в халяль, мусульмане вы уж определитесь что вам нужно, халяль или залах, а-то уже смешите весь православный народ.
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Голод.не тётка. :-D
0
15
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Горожанка02 марта 2018, 09:33
Элитная рыба . Вкуснятина .
0
4
Согласны с автором?
Горожанин02 марта 2018, 09:35
В ответ на комментарий пользователя
У мусульман по корану запрещено кушать свинину, рыбу безчешуйную а также креветок и раков, у меня вопрос: их теперь тоже причисляют к лику святых халяль? По-моему мусульмане заигрались со своей фанатичной верой толи в алаха толи в халяль, мусульмане вы уж определитесь что вам нужно, халяль или залах, а-то уже смешите весь православный народ.
Развернуть
Ты тут национальную рознь.не разводи, понимаешь ли. Яйки куриные красить, тоже смешно. :-D
7
8
Согласны с автором?
Горожанин02 марта 2018, 09:37
В ответ на комментарий пользователя
Элитная рыба . Вкуснятина .
Развернуть
Да, пора жрать уже элиту. Заигралась она, хвостом и чешуёй.:-P
0
7
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Горожанин02 марта 2018, 09:40
Первое в России производство аквакультуры??
0
4
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Дед02 марта 2018, 09:41
В ответ на комментарий пользователя
Ты тут национальную рознь.не разводи, понимаешь ли. Яйки куриные красить, тоже смешно. :-D
Развернуть
А навязывать татарский язык как обезательно-пренудительный это не национализм что-ли?>-(
6
9
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халяля02 марта 2018, 09:41
В ответ на комментарий пользователя
У мусульман по корану запрещено кушать свинину, рыбу безчешуйную а также креветок и раков, у меня вопрос: их теперь тоже причисляют к лику святых халяль? По-моему мусульмане заигрались со своей фанатичной верой толи в алаха толи в халяль, мусульмане вы уж определитесь что вам нужно, халяль или залах, а-то уже смешите весь православный народ.
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ХАЛЯЛЯ!!!
НУЖНО БОЛЬШЕ ХАЛЯЛЯ!!!
ВСЕ ХАЛЯЛЯ!!!
БЕЗ ХАЛЯЛЯ ВЕРА НЕ ВЕРА!!!
3
5
Согласны с автором?
12802 марта 2018, 09:42
В ответ на комментарий пользователя
При коммуняках, рыбы было много. У магазинов, стояли специальные емкости ''живая рыба ''. Были рыбосовхозы с искуственными озёрами, карпов разводили. Так же рыбартели, которые ловили рыбу со специальных катеров, в Казани,Камском Устье, Зеленодольске. Современный магазин ''Океан '' открыли, где был большой выбор рыбы. Но.пришёл Горбатый ''перестройщик'' и пошёл.развал. Ельцин продолжил.
А сейчас говорят, что это инновация. Себе славу делают, велосипед изобретают.Вчера только по Эфиру сюжет про эту тему был. Там так и сказал молодой человек в голубом галстуке с пейджиком на ремне -'' Татарстан типа н когда не занимался рыбой и её.разведением '':-D
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И что теперь, что при коммуняках было? Типа, теперь всё, разводить нельзя, потому что коммуняки за собой застолбили?
10
1
Согласны с автором?
Дед02 марта 2018, 09:46
В ответ на комментарий пользователя
Ты тут национальную рознь.не разводи, понимаешь ли. Яйки куриные красить, тоже смешно. :-D
Развернуть
Яиц красит это не кравожадно-живодерно и русская вера в пост по ночам после захода солнца мясо не есть, и ненавязывает чуть-ли ненасильствено учить свой язык.
3
4
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Горожанин02 марта 2018, 09:55
остальных уже развели:-D:-D:-D
0
4
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Горожанин02 марта 2018, 09:57
Верните рыбные дни,не крадите бюджет.
0
5
Согласны с автором?
Горожанин02 марта 2018, 10:10
В ответ на комментарий пользователя
Да, пора жрать уже элиту. Заигралась она, хвостом и чешуёй.:-P
Развернуть
эх, хвост, чешуя!
Денег нету ни ..я! :-D
0
4
Согласны с автором?
Горожанин02 марта 2018, 10:13
Вы уже сколько п.здите об этом!!!! Ещё столько же поп.здят и забудут!
1
3
Согласны с автором?
Ага02 марта 2018, 10:13
А пипл как хавал кильку с мойвой, так и будет и ее пороть. Так же дела обстоят с мраморной говядиной, которую среднестатистический житель не может себе позволить.
0
3
Согласны с автором?
102 марта 2018, 10:13
В ответ на комментарий пользователя
ХАЛЯЛЯ!!!
НУЖНО БОЛЬШЕ ХАЛЯЛЯ!!!
ВСЕ ХАЛЯЛЯ!!!
БЕЗ ХАЛЯЛЯ ВЕРА НЕ ВЕРА!!!
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Со слова ХАЛЯЛЬ должны начинаться все заседания правительства РТ, Госсовета! В гимне должны быть слова про ХАЛЯЛЬ! На въезде в Казань нужно буквы повесить свящиеся ХАЛЯЛЬ!
1
0
Согласны с автором?
Горожанин02 марта 2018, 10:16
В ответ на комментарий пользователя
У мусульман по корану запрещено кушать свинину, рыбу безчешуйную а также креветок и раков, у меня вопрос: их теперь тоже причисляют к лику святых халяль? По-моему мусульмане заигрались со своей фанатичной верой толи в алаха толи в халяль, мусульмане вы уж определитесь что вам нужно, халяль или залах, а-то уже смешите весь православный народ.
Развернуть
В макдаке бургеры со свининой хомячат все, независимо от веры:-Dсам видел семью бородача и жена а хиджабе с детьми.
2
7
Согласны с автором?
Горожанин02 марта 2018, 10:22
В ответ на комментарий пользователя
При коммуняках, рыбы было много. У магазинов, стояли специальные емкости ''живая рыба ''. Были рыбосовхозы с искуственными озёрами, карпов разводили. Так же рыбартели, которые ловили рыбу со специальных катеров, в Казани,Камском Устье, Зеленодольске. Современный магазин ''Океан '' открыли, где был большой выбор рыбы. Но.пришёл Горбатый ''перестройщик'' и пошёл.развал. Ельцин продолжил.
А сейчас говорят, что это инновация. Себе славу делают, велосипед изобретают.Вчера только по Эфиру сюжет про эту тему был. Там так и сказал молодой человек в голубом галстуке с пейджиком на ремне -'' Татарстан типа н когда не занимался рыбой и её.разведением '':-D
Развернуть
Да, только всё это было сорок лет тому назад и сошло на нет ещё задолго до Горбачёва- исчезла из магазинов вся рыба, кроме минтая.
5
3
Согласны с автором?
Горожанин02 марта 2018, 10:27
Сначала хоть приличный зоопарк сделайте вместо Н ищебродского.
0
2
Согласны с автором?
макс02 марта 2018, 10:47
В ответ на комментарий пользователя
А навязывать татарский язык как обезательно-пренудительный это не национализм что-ли?>-(
Развернуть
дебил
4
1
Согласны с автором?
Горожанин02 марта 2018, 11:00
В ответ на комментарий пользователя
А навязывать татарский язык как обезательно-пренудительный это не национализм что-ли?>-(
Развернуть
А где это я, навязываю тебе татарский язык? Тут тема про рыбок. Не путай, зайку с волком.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин02 марта 2018, 11:02
В ответ на комментарий пользователя
Яиц красит это не кравожадно-живодерно и русская вера в пост по ночам после захода солнца мясо не есть, и ненавязывает чуть-ли ненасильствено учить свой язык.
Развернуть
Началось, мля. Иди, на лыжах покатайся, пока снег не растаял.
1
3
Согласны с автором?
Горожанин02 марта 2018, 11:06
В ответ на комментарий пользователя
В макдаке бургеры со свининой хомячат все, независимо от веры:-Dсам видел семью бородача и жена а хиджабе с детьми.
Развернуть
Голод не тётка. И это урыс был. Как во времена войны в Афгане, много попавших в плен или добровольно сдавшихся, принимали другую веру, становились бородачами и звали их.Алексей, Иван и.д. Так что, не надо валить снег в кучу, во дворе.
2
2
Согласны с автором?
цк02 марта 2018, 11:06
По поводу ляпания везде где можно слова халяль и я негодую. Даже на откровенном вранье и разводе- типа на пачке масла "Крестьянское Халяль (а мелкими буквами-спрэд)" . Это так стремно. Производители, которые себе позволяют вообще подменят понятия не должны присутствовать на наших столах- если они в спрэде нае. так что им мешает вместо цельного молока не бадяжить его из сухого китайского заменителя разводя водой?
Брюзжу чего-то(
0
3
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цк02 марта 2018, 11:08
а по поводу сабжа- пусть разводят рыбку. Глядишь и по рыбке когда-нибудь будет так же все хорошо как сейчас с мясом птицы. Удачи пацаны!
0
2
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Горожанин02 марта 2018, 11:16
В ответ на комментарий пользователя
Яиц красит это не кравожадно-живодерно и русская вера в пост по ночам после захода солнца мясо не есть, и ненавязывает чуть-ли ненасильствено учить свой язык.
Развернуть
Ну, что ты передёргиваешь? ''Кровожадно живодёрно ''.Смешно просто словосочетание только. Сам прислушайся -красить яйца! :-D:-D
0
0
Согласны с автором?
Горожанин02 марта 2018, 11:17
В ответ на комментарий пользователя
А где это я, навязываю тебе татарский язык? Тут тема про рыбок. Не путай, зайку с волком.
Развернуть
Татарча блясым - ешь пирог с мясом
0
0
Согласны с автором?
Горожанин02 марта 2018, 11:18
В ответ на комментарий пользователя
а по поводу сабжа- пусть разводят рыбку. Глядишь и по рыбке когда-нибудь будет так же все хорошо как сейчас с мясом птицы. Удачи пацаны!
Развернуть
А, это ты, который и рыбку съесть и на.. сесть.?
0
0
Согласны с автором?
ага02 марта 2018, 11:20
В ответ на комментарий пользователя
Сначала хоть приличный зоопарк сделайте вместо Н ищебродского.
Развернуть
Тебе жить негде, чтоли?
0
2
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Горожанин02 марта 2018, 11:20
В ответ на комментарий пользователя
А пипл как хавал кильку с мойвой, так и будет и ее пороть. Так же дела обстоят с мраморной говядиной, которую среднестатистический житель не может себе позволить.
Развернуть
Зря ты, мойку хаеш. Отличная рыбка, особенно жаренная, кстати.
0
4
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Горожанин02 марта 2018, 11:27
В ответ на комментарий пользователя
И что теперь, что при коммуняках было? Типа, теперь всё, разводить нельзя, потому что коммуняки за собой застолбили?
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Можно и нужно. Только не надо говорить, что ''до нас '' не было, а мы впервые, сами это изобрели. Надо быть скромнее. Просто, возобновим и добавим новые виды для разведения экзотики. Кстати, разведение креветок для наших широт, потребует затраты повыше, чем рыб, которые размножаются и живут в естественной среде.Время покажет итог работы ''эфективных рыбных менеджеров ''.
0
2
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Горожанина02 марта 2018, 11:28
Обосрали Волгу , Казанку- много Селитерной рыбы.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин02 марта 2018, 11:29
В ответ на комментарий пользователя
Вы уже сколько п.здите об этом!!!! Ещё столько же поп.здят и забудут!
Развернуть
Ты тот,что тут п..здишь не по делу, а? Или ешь котлеты и не выё.. ся.:-D
0
0
Согласны с автором?
Горожанин02 марта 2018, 11:31
В ответ на комментарий пользователя
Сначала хоть приличный зоопарк сделайте вместо Н ищебродского.
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Для тебя, цирк скоро откроют. Тут, тема про рыбок.
1
1
Согласны с автором?
Горожанина02 марта 2018, 11:31
КРЕВЕТКИ любят только чистою воду. В [***]
0
0
Согласны с автором?
Горожанин02 марта 2018, 11:33
В ответ на комментарий пользователя
Тебе жить негде, чтоли?
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Это он рюмочную, зоопарком называет, пр фене.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин02 марта 2018, 11:34
В ответ на комментарий пользователя
Татарча блясым - ешь пирог с мясом
Развернуть
Татарча бельмисын, ешь пирог со свинисом. :-D
0
0
Согласны с автором?
Горожанин02 марта 2018, 12:29
А трюфеля?
0
0
Согласны с автором?
Стас02 марта 2018, 12:43
Разводить будут для питания руководства Рт вместо молока за вредный труд!!!!????!!!
0
0
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Довольны ли вы качеством уборки улиц?

До окончания голосования осталось:
Доволен только уборкой дорог, во дворах остаются залежи снегаДоволен только уборкой дворов. Считаю, что дороги можно чистить лучшеНе доволен ни тем, ни другим
Голосов: 20
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Голосов: 5
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Голосов: 69
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