В Татарстане начнут разводить лосося, сома и креветок

Татарстан готов выделить инвесторам земельный участок

В Татарстане планируют открыть первый в России кластер по производству аквакультуры, где можно будет разводить лосося и клариевого сома. Об этом сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов во время конференции в Казани.

- Площадку, которую выделяет республика, предполагает, что там будет лососеводство, клариевый сом, - цитирует ТАСС слова Соколова.

Также, отмечается, что эту площадку рассматривают под производство креветок.

- Татарстан набирает якорных инвесторов, я думаю, что в ближайшее время они запустят этот проект. Татарстан готов выделить инвесторам земельный участок, - сказал он.

Напомним, о том, что в Татарстане начнут разводить элитную рыбу ранее сообщил директор технопарка «Идея» Сергей Юшко. По его словам, предполагаемые объемы выращиваемой рыбы составят 22 тыс. тонн в год.

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Аквакультура — разведение и выращивание водных организмов (рыб, моллюсков, водорослей, ракообразных) в естественных и искусственных водоемах, а также на специально созданных морских плантациях.