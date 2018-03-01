В Татарстане экс-директор фирмы украл асфальт почти на 4 млн рублей

В Альметьевске будут судить 48-летнего экс-директора фирмы ООО «Аяз». Он обвиняется в хищении асфальта на сумму более 3,9 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура РТ.

Установлено, что в 2015 году обвиняемый, действуя от имени фирмы, заключил с альметьевским предприятием «Альтаир» устный договор на поставку асфальтобетонной смеси.

- В качестве оплаты он передал поставщику асфальтоукладчик «Hanta HB40C» и автомобиль Toyota Land Cruiser 200, - рассказали в ведомстве.

Позже выяснилось, что обвиняемый не собирался исполнять взятые на себя обязательства, а хотел похитить продукцию предприятия обманным путем.

- После поставки асфальтобетонной смеси обвиняемый отказался от официального оформления договорных отношений с поставщиком и оформления указанного имущества в собственность последнего в качестве оплаты по договору. Более того, он предпринял меры к возврату имущества и его дальнейшему сокрытию, - добавили в прокуратуре.

Свою вину мужчина не признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.