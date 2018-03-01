«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в последнем матче регулярного чемпионата

Уфимский "Салават Юлаев" на своем льду обыграл казанский "Ак Барс" в своем заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в четверг в Уфе, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Максим Гончаров (8-я минута), Илья Зубов (20), Вячеслав Солодухин (34) и Антон Бурдасов (47). У гостей шайбы забросили Иржи Секач (31) и Артем Лукоянов (32).

"Ак Барс" со 100 очками закончил регулярное первенство на первом месте в таблице Востока.

В первом раунде плей-офф КХЛ "Ак Барс" встретится с хабаровским "Амуром".