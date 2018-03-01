Еще одного из руководителей «Татфондбанка» выпустили из-под домашнего ареста

В Казани выпустили из-под домашнего ареста экс-замглавы "Татфондбанка" Сергея Мещанова, об этом сообщает ТАСС.

Мещанова задержали в феврале 2017 года в Подмосковье по подозрению в совершении мошеннических действий по делу инвесткомпании "ТФБ Финанс" ("дочка" Татфондбанка), возбужденного после заявлений граждан о хищения денег, переданных компании в доверительное управление.

В итоге суд избрал в отношении Мещанова меру пресечения в виде подписки о невыезде.