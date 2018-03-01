Еще одного из руководителей «Татфондбанка» выпустили из-под домашнего ареста

В Казани выпустили из-под домашнего ареста экс-замглавы "Татфондбанка" Сергея Мещанова, об этом сообщает ТАСС.
Мещанова задержали в феврале 2017 года в Подмосковье по подозрению в совершении мошеннических действий по делу инвесткомпании "ТФБ Финанс" ("дочка" Татфондбанка), возбужденного после заявлений граждан о хищения денег, переданных компании в доверительное управление.
Напомним, в МВД возбудили уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере" после 100 заявлений, полученных от клиентов "ТФБ Финанс".
Незадолго до краха "Татфондбанка" его вкладчиков убеждали передать деньги в доверительное управление "ТФБ Финанс" под более выгодный, чем в банке, процент. Клиенты не подозревали, что лишатся всех своих денег - переданные в доверительное управление, они не подлежат системе страхования вкладов физлиц, вкладчики "ТФБ Финанс" не могут претендовать на возмещения от государства.