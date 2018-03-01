В мэрии рассказали, зачем повесили гигантские буквы на Горьковском шоссе

В Кировском районе вдоль Горьковское шоссе вывесили составленную из гигантских букв надпись «Казань встречает», таким образом власти надеются создать атмосферу гостеприимства уже на въезде в город. об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Всего на Горьковском шоссе было установлено около 300 светящихся элементов, на въезде, соответственно, , на выезде - надпись «До встречи».

В мэрии отметили, что Горьковское шоссе является зоной въезда в город из Москвы, трасса ежечасно пропускает около 5 тысяч автомобилей.